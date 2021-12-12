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闖越平交道偵測範圍增一倍　台鐵新障礙物偵測系統年底全上線

▲▼台鐵自動障礙物偵測系統。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵新一代自動障礙物偵測系統預計將於年底全部啟用。（圖／台鐵局提供）

記者許維寧／台北報導

為了提升平交道安全，台鐵規劃於環島鐵路正線平交道設至「障礙物自動偵測系統」，透過熱影像和雷達辨識判讀、自動化系統等功能提升安全性，自107年起正線上尚未有紅外線自動偵測系統其他260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」。109年底第一批啟用103處，現第二批已全數安裝完成進行測試中，即將於年底全部啟用。

為了提升平交道防護設備，近年台鐵推動平交道防護設備提升，導入科技應用智慧化設備內容涵括安全設備、資料儲存、預防性數據分析、自我學習建立大數據資料庫，將平交道資訊融合智慧化，為維持人車安全通行。

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台鐵局今天（12/12）表示，去年底第一批103處設備啟用以來，平交道事故發生件數已109年17件下降至今年7件，可見初步成效。新設偵測系統與現行紅外線雷射光點對點不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，一旦於平交道偵測到障礙物，將透過防護無線電反饋給司機員即時反應，以降低事故發生率。

▲▼台鐵自動障礙物偵測系統。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵自動障礙物偵測系統示意圖，相較於前一代偵測範圍更廣。（圖／台鐵局提供）

台鐵局也說，除設置平交道障礙物自動偵測系統之外，未來也規劃於111年底完成環島平交道遠端監視傳輸光纖化工程；2024年底完成1424套平交道防護設備工程遮斷機，同時在397處平交道加裝CCTV和CMT監視系統；並於2025年底將56處支線平交道電子化。

▲▼台鐵自動障礙物偵測系統。（圖／台鐵局提供）

▲一旦平交道偵側到障礙物系統可即時通知司機。（圖／台鐵局提供）

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