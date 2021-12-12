荷蘭妹在台看診超震驚　「這樣不會太多嗎」

記者陳俊宏／綜合報導

「我的問題是這樣不會太多嗎？」居住在台灣的荷蘭女生Myrthe分享去診所看醫生，結果讓她看到藥包超震驚，「一包四個，一天要吃四包，連開三天的藥」，拿到這麼多藥好像有點浪費，因自己不想浪費任何醫療資源。

Myrthe接受《不要鬧工作室》訪問指出，她發現台北街頭充斥醫院、一般診所、中醫診所、牙醫和醫美診所，診所密集度非常高，數量就跟超商一樣多，如果這樣還不能讓台北榮登最宜居城市，那她不知道怎樣才可以？

Myrthe說，之前在台灣動過成功腳部手術，但最近會一直頭暈、喘不過氣和頭痛，因此去了一間診所，雖然小間但很乾淨、效率又高，醫師真的超級無敵友善，「如果我今天的症狀在荷蘭診所看，我可能要連看好幾次，醫生才會開藥給我吃。或如果我的病況不輕，可能我自己先去藥局買藥，荷蘭診所不會輕易開藥給你。」

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▲▼Myrthe看到診所開的藥超震驚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Myrthe表示，但在台灣診所一看完，馬上就拿到藥，「真正讓我震驚的是，我的病症拿到的那些藥丸，一包四個，一天要吃四包，連開三天的藥，醫師建議我要全部吃完，我覺得我光看到這些藥丸就痊癒了。」

「我的問題是這樣不會太多嗎？」Myrthe認為，這次看診費是200元，真的超級便宜，但她拿到這麼多藥好像有點浪費，因自認不需要吃這麼多藥丸，「我不想浪費任何醫療資源，我覺得擁有一個大家都負擔得起的醫療健保是必須的，但如果因價錢太便宜而造成不必要的看診怎麼辦？」

Myrthe指出，在荷蘭，大家通常只有在重病的情況下才會看醫生，「我真的很感激台灣超方便的醫療制度，但我真的很好奇所有的醫療資源都有得到最有效的發揮嗎？我個人真的不想浪費它。我知道沒有什麼東西是免費的，如果有什麼東西很便宜，那就代表有人在背後付出了代價。」