三總牙醫涉偷開診所詐千萬收押　又被查出冒名兼差詐健保

▲三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，因涉嫌詐欺等罪嫌遭收押禁見。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

三總牙醫李宗益因涉嫌偷開診所，冒名看診詐領健保上千萬元，日前已經遭法院裁定收押，檢調持續追查，發現李為了賺錢，不但私自營業，還未經報准就到其他診所兼差，台北地檢署23日指揮調查局桃園市調處展開第2波行動，搜索診所等5處地點並依偽造文書、詐欺等罪嫌約談5人，同時提訊李宗益釐清相關案情。

李宗益詐保案源於有民眾在台北市富錦診所發現，看診醫師長得很像在三總遇到過的主治醫師李宗益，但是診療單上寫的醫師名字不同，因而心生懷疑，檢調獲報追查，發現李是三總醫師，依法是兼差需報被核准的公務員，卻至少從10年前開始，私自在外冒名看診。

辦案人員懷疑，李宗益疑因長年靠兼差賺了不少錢，所以聽到富錦診所前負責人有意收攤，大膽決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和老婆當起幕後老闆，初步估算，李宗益光是冒名看診，詐領的健保補助就超過百萬元，若計算診所營業收入，累計賺了至少上千萬元。

據了解，檢調在9月間首度發動搜索約談行動時，李宗益十分不配合，阻撓辦案人員取得病患看診紀錄及相關事證，而且他常私下聯繫長期病患，可能以個人經濟能力去利誘證人，所以被檢察官陳照世依加重詐欺、偽造文書等罪嫌，向法院聲押禁見獲准至今。

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