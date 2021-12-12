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前議員騙很大！馬祖圈地百公頃　連「枕戈待旦」都說是他的

馬祖連江縣前議員葉世福向地政機關謊報380筆土地是他的，面積高達100多公頃，占了南竿鄉面積的1/10。（圖／報系資料照）

▲馬祖連江縣前議員葉世福向地政機關謊報380筆土地是他的，面積高達100多公頃，占了南竿鄉面積的1/10。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

曾任馬祖連江縣議員的葉世福，利用馬祖地區戰地政務結束後，政府立法《金門馬祖東沙南沙地區安全及輔導條例》、實施還地於民政策，馬祖民眾只要取得鄰居簽字證明土地是自己的，就可取得軍方占用土地所有權的政策，自1994年起向地政機關登記南竿鄉共380筆土地、總計100多公頃（約1平方公里多）的土地都說是他的。

離譜的是，包括馬祖福澳港防波堤、精神堡壘「枕戈待旦」、火力發電廠的部分土地等，都被葉世福登記納為名下財產，被檢調查出後才發現全都是謊報的，而他服刑出獄後竟不屈不撓繼續訴訟爭地。

金門高分院認定葉世福謊報圈地100多公頃，重判6年3月，另外可易科罰金的部分，則判刑8月，刑度相當重。（圖／報系資料照）

▲金門高分院認定葉世福謊報圈地100多公頃，重判6年3月，另外可易科罰金的部分，則判刑8月，刑度相當重。（圖／CTWANT提供）

馬祖調查站將葉世福移送法辦後，經連江地檢署依詐欺取財未遂等罪起訴，遭金門高分院判刑6年3月確定，另外可易科罰金的部分，則判刑8月。葉2014年9月假釋出獄後，仍對昔日謊報登記的土地念念不忘，2018年起聲請行政救濟，今年5月底被台北高等行政法院駁回打臉後，再提起上訴。曾經法辦他的檢調人員，對已高齡76歲的他，18年來「鍥而不捨」的精神嘖嘖稱奇、哭笑不得。

檢調人員指出，馬祖兩大島分別是北竿和南竿，南竿又是馬祖列島最大島，面積約10平方公里，葉世福一個人就冒名登記了超過1平方公里多（約100公頃）的土地，占南竿面積1/10以上，「實在很敢！」

1945年出生的葉世福，在馬祖南竿鄉開設遠東百貨行，賣雜貨和做阿兵哥的生意，賺了不少錢，之後投入民意代表選舉，曾任連江縣議員、臨時議員、縣政諮詢代表等公職，在當時馬祖軍事管制的戰地政務下，是地方上有頭有臉的人物，眼見南竿鄉許多土地無人登記，就打起壞主意。

根據時任連江地檢署檢察長林慶宗（現為法務部行政執行署署長）的起訴資料顯示，葉世福騙純樸不識字的鄰居簽下「四鄰證明（由鄰居簽名作證土地是自己的）」，再利用親戚在地政機關上班的機會，方便他查閱地籍資料，竟將馬祖介壽、福澳、清水等村落無主的未登錄土地，幾乎搜括一空，不論雜林、海埔新生地、澳口潮間帶，甚至福澳港外海燈塔、防波堤等地，都以他有實際耕作 10 年或 20 年以上之事實，登記為他所有。

馬祖福澳港防波堤、精神堡壘「枕戈待旦」等土地，都是政府和軍方填海造陸或長期建構的公共資產，葉世福竟主張都是他的。（圖／報系資料照合成）

▲馬祖福澳港防波堤、精神堡壘「枕戈待旦」等土地，都是政府和軍方填海造陸或長期建構的公共資產，葉世福竟主張都是他的。（圖／CTWANT提供）

檢調人員指出，葉世福後來敗在太貪心，如果他採取溫水煮青蛙方式，每隔一陣子才去地政機關登記幾筆土地，或許還不一定被注意到，沒想到他只要發現沒人登記的土地，就搶先登記，說是父母或他自己長期在耕作使用的，問題是他沒注意到有些特殊土地的地點而被抓到把柄。例如福澳港防波堤土地，本來是海埔地，經政府和駐軍填海造陸後，才形成陸地，至於福澳港外海燈塔土地，他和家族成員更不可能跨海去耕作。

據了解，葉世福除了本案以外，出獄後還以「雙子星建設開發公司」董事長名義，經常到超商、咖啡廳、麥當勞等處，鎖定單身的大陸女子，吹噓自己「錢多到用不完」，和老婆性生活不美滿，「想再多找別人生小孩，接班家族企業」，再趁機借錢。

他為取信被害人，還會簽下送房子、送現金的承諾書，後來全部跳票。多名陸女氣得大罵：「台灣男人也很壞！」葉世福此案遭判處10月徒刑、可易科罰金。

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