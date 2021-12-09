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妻罹卵巢癌！高收入丈夫變臉「我家單傳」公婆全喊離　結局好心碎

人妻得卵巢癌。（示意圖／PAKUTASO）

▲人妻得卵巢癌。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

雖然現在觀念越來越開放，但仍有家庭保有重男輕女或是傳宗接代的觀念，讓許多女性吃足苦頭。一名人妻為了懷孕，得了卵巢癌，必須切除子宮、卵巢，沒想到丈夫得知後竟秒變臉，連公婆都來勸離婚，結果在談判過程中，獨子丈夫遇車禍身亡，更狗血的是，之後女秘書稱腹中有老公的小孩，要來分遺產。

律師程立全日前在《震震有詞》透露，一名女性朋友與丈夫愛情長跑7年結為連理，因為男方收入不錯，所以朋友沒有上班，就待在家中；一直以來，朋友都希望能有個小孩，因此積極備孕，也試過人工受孕等方式，但就一直沒消息。

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人妻得卵巢癌…獨子尪變臉「無臉見祖宗」公婆勸離婚　談判過程他被車撞死了

▲人夫得知妻得卵巢癌變臉。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

程立全表示，由於備孕費用不便宜，因此丈夫常常加班；豈料，朋友突然發現下腹疼痛、頻尿、體重一直下降，去檢查發現是過度刺激卵巢，變成卵巢癌，被醫生判定必須切除子宮、卵巢，如此一來再也不可能懷孕生子。

而丈夫得知消息後變臉，「我家單傳，這樣我沒辦法面對列祖列宗。」公婆也輪番上陣，要媳婦顧全大局，跟他兒子離婚。很不幸的是，在掙扎、談判的過程中，獨子尪發生車禍，結果在醫院住了幾天後宣告不治。

程立全說，喪禮期間，女秘書突然拿了一份自白遺囑，稱自己腹中有男方的孩子，因此要來分遺產，後來雙方開始打官司，所幸法官認為，夫妻倆還沒離婚，因此婚後財產一半先給元配，剩下的另一半再扣特留分，剩下的才是女秘書的，讓朋友最後還是有一點依託。

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