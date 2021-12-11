Line群賣一級保育柴棺龜！男被逮辯「牠爬進我家」　下場曝光

▲柴棺龜瀕臨絕種，已被列為第一級保育類動物。（示意圖／新北市動保處提供）

記者莊智勝／台東報導

台東一名朱姓男子透過Line購入瀕臨絕種、已列為第一級保育類動物之「柴棺龜」，並意圖透過群組販售，警方獲悉後立即持拘票上門搜索，果真在朱男住家尋獲柴棺龜一隻；但朱卻辯稱，該隻是自己爬進家中，他才會徒手將其抓起飼養。但對於這一說法，檢方不採信，依法提起公訴；法官審酌後依《野生動物保育法》判朱有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，27歲的朱姓男子今年3月下旬在125人之Line群組「大盤 龜 魚 爬 鳥」中張貼文字訊息「柴棺有興趣歡迎私訊」，引起警方關注，警方遂傳訊與朱男聯繫，他也坦承柴棺龜為其購買，警方因此手持台東地院搜索票前往朱男住家搜索，當場扣得活體柴棺龜一隻。

朱男警詢時一度否認犯行，辯稱該隻柴棺龜是自行爬入住家，他發現後才會徒手將其獵捕並飼養在桶中；然檢方認為，柴棺龜列為第一級保育類動物，在野外極為罕見，且朱男居所未於台東市區，四面柏油路環繞，並不符合柴棺龜棲地要件，因此朱男所稱「烏龜自己爬進家」難以採信，依法提起公訴。

台東地院法官審理時，朱男坦承是透過群組向一名不詳男子購入柴棺龜，且又意圖販賣，才會在群組中張貼相關文字訊息；法官認為，朱僅為一己之私，罔顧政府大力宣導保育野生動物之用心，買賣保育類野生動物，增加保育類野生動物滅絕之危機，對於地球物種多樣性之維持造成危害，因此依法判其有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。