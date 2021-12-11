PASTA ＆ CO.聖誕愛心列車台東第1站

▲PASTA & CO.於台東縣忠孝國小舉辦『PASTA for JOY』慈善關懷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

PASTA & CO.10日於台東縣忠孝國小舉辦『PASTA for JOY』慈善關懷活動，除了募集玩具要發送給孩子們，還帶領38位工作夥伴，為偏鄉弱勢長輩與學童料理5星級美食，品嘗到主廚 Timothy（呂學明）精心設計的聖誕大餐。生活在偏鄉的弱勢家庭長者及兒童，在面對城鄉差距經濟拮据的情況下，營養攝取不均，PASTA & CO.美籍台裔主廚 Timothy（呂學明）希望能借重自己的長處為偏鄉盡點心力。

本次慈善關懷活動的發起人Timothy，最大的遺憾就是從小每年到了1家團聚的聖誕節，總是無法和爸爸媽媽一起度過，心中感觸尤其深刻，為彌足當年的缺憾，Timothy 立志將以美食的力量幫助更多弱勢及不健全的家庭。於是 PASTA & CO.在今年聖誕節前夕為台東偏鄉兒童主辦了1場『PASTA for JOY』慈善關懷活動。今年這趟美食列車以台東成功鄉忠孝國小為第1站，邀請忠孝國小的學生及家長們一同參加此次慈善關懷活動。

居中協調的兒童及老人照顧協會姚麗吉理事長表示，偏鄉兒童很多都是隔代教養，學校師長的關心照顧是非常重要的，希望這樣的活動能讓偏鄉家庭在歲末時刻能得到滿滿的溫暖。

忠孝國小李俊德校長也勉勵小朋友不要忘了社會上善心人士的饋贈，努力向學，長大以後也能回饋社會。就讀忠孝國小五年級的學生胡以樂同學表示，很高興也很興奮能參加這樣的活動，有得到禮物也能吃到5星級的餐點，很棒。非常感謝有愛心的叔叔阿姨們。