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打巴掌+飛拋虐死未滿月女嬰　狠父想交保因為這原因被法官打臉

▲桃園市葉姓保母在2018年7月受雇照顧剛滿月女嬰，同年11月女嬰卻突然出現狀況，送醫途中停止呼吸心跳，事後遭家長提告。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲台東一名還沒滿月的女嬰，去年7月慘遭雙親虐死，如今其父親欲聲請停押，理由竟是要照顧年邁祖母。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／綜合報導

台東一名未滿1月的女嬰，去年7月間因身體多處都是傷痕，被緊急送往馬偕醫院治療後仍不幸於2天後宣告不治，雖然女嬰父母卻堅稱女兒是從床上摔落，但台東地院審理後，認為虐待犯行明確，判處女嬰父親有期徒刑7年6月、母親6月；而日前女嬰父親向花蓮高分院聲請具保停押，理由竟是要照顧年邁祖母，但遭被花蓮高分院駁回，繼續收押2個月。

還未滿月的女嬰去年7月被緊急送往台東基督教醫院急救，到院醫護人員發現女嬰臉部、頭部均有明顯外傷，狀況相當不樂觀，立即將女嬰轉往台東馬偕醫院治療，但仍在2天不幸宣告不治。事後，醫護人員發現女嬰身上遍布傷痕，懷疑女嬰疑遭虐待，依法通報，檢方調查後證實女嬰確實遭雙親凌虐且延誤就醫致死，依法起訴雙親。台東地院今年7月，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判李父有期徒刑7年6月、李母有期徒刑6月。

判決認定，去年7月晚間李父因不滿女嬰哭鬧，竟徒手賞女嬰1巴掌，並抱起女嬰的上半身，以頭部離床約20公分高的距離摔落，再將女嬰橫抱至腰際高度後，反覆將女嬰拋摔置放有棉被的地方3次。

隔日，李母餵完女嬰後，李男欲對女嬰拍嗝，未料卻在中途因情緒不佳，大力拍打女嬰後腦枕區2下，造成女嬰當晚立即出現高燒，緊急送往花蓮玉里診所救治，經診所判斷後立即轉院至台北榮民總醫院玉里分院救治。後續女嬰父母將女嬰帶回家中，女嬰卻突然出現抽搐、身體癱軟、兩眼無力、頭緩慢搖擺、發燒等情形，再緊急將女嬰送往台東基督教醫院，台東基督教醫院再轉送馬偕醫院後仍不幸宣告不治。

而女嬰的父親李姓男子今年7月遭台東地院判決確定後，被法院認為其涉有重嫌，有逃亡之虞續押，不過李男日前卻向花蓮高分院提出具保停押的聲請，主因為須外出賺錢養家，並陪伴照顧年邁的祖母，請求法院能夠讓他具保停押，但花蓮高分院審理後，駁回李男的聲請，裁定李男羈押期間從今年12月30日起延押2個月。

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