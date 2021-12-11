中研院染疫女遭霸凌！實驗室負責人駁「言重了」：她上班遲到進度慢

▲中研院研究助理染疫後，再傳出有霸凌一事。（圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／綜合報導

中研院確診案爆出霸凌事件，因確診者被實驗鼠咬傷後，直屬主管不在便越級通報反遭指責。不過，實驗室負責人詹家琮博士認為，「霸凌一詞言重了」，且該名研究員也有諸多違反SOP之處。但中研院方面僅說明，基因體中心確實有接過相關訊息，但當事人事後表示過程和平，不會再申訴。

據傳本土確診Delta的中研院研究助理，先前曾被實驗鼠咬傷，依照SOP應該向實驗室的直屬主管反映，但因為直屬主管不在，她跳過直屬主管，直接和院方層級的生安會主管報告，結果被指責不應該把事情鬧大，「越級通報」也因此遭受霸凌。

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中研院院長廖俊智表示，中研院昨天幾天以來，積極地對這件事情做完整調查，昨天晚上到今天早上約談了實驗室相關人員，對實驗室操作狀況與內部管裡做一些了解。中央研究院學術及儀器事務處陳建璋處長提到，案16816離職前，的確有向基因體中心長官反應對工作不滿、遭言語不適對待，已於12月7日開過協調會議，個案事後表示過程和平，也不會再向獨立委員申訴。

據了解，這次確診女研究員的直屬主管，就是18年前在實驗室不慎染SARS「詹中校」詹家琮，根據《三立新聞》報導，詹家琮認為「霸凌一詞言重了」，且該女研究員過去請假過多，也導致許多實驗進度緩慢，甚至有上班晚到、不積極處理的文提，就連被實驗鼠咬後越級通報，也都是違反SOP。

據傳，詹家琮在12月1日退休。不過中研院否認，表示詹家琮在8月就已經提前退休，兩者之間沒有關聯。