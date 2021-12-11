彰化民宅大火！屋主衝火場救妻女反受困　女兒命危送醫恢復生命跡象

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮彰草路1處民宅下午3時許發生住宅火警，熊熊火勢從1樓竄出，消防局據報後緊急前往滅火救援，有2女1男受困屋內，3人全救出，屋主夫婦意識清楚、女兒被救出無生命跡象，全數送醫急救中，不過稍早也傳出好消息，先前一度無生命跡象的28歲屋主女兒經急救後已恢復生命跡象，但59歲的女屋主全身70%受有二到三度燒燙傷。

▲彰化和美民宅火警，28歲的屋主女兒被尋獲時已無生命跡象，所幸稍早經醫院緊急救治後恢復生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化和美鎮彰草路一樓民宅下午3時許傳出火警，一棟3樓民宅，其一樓客廳冒出大量火舌和濃煙，一樓男子躲在屋簷上方等待救援，消防員到場立即架梯將人救下，男子則緊張地向消防員表示，太太和女兒仍受困在火場，消防人員也立即撒水灌救，在撲滅一樓火勢後派遣小組進入二樓搜尋，最終順利在10分鐘內將人救出；至於起火原因，彰化縣消防局表示，將由火調人員進入調查，但由於現場堆放雜物較多，是否造成逃生困難也會進一步調查釐清。

▲▼彰化民宅突冒火光，造成3傷。（圖／記者唐詠絮攝）



據了解，受傷的3人中65歲的男屋主傷勢最輕，意識清楚，僅輕微燒燙傷與吸入性嗆傷，但28歲的女兒身上受有多處2到3級燒燙傷，合併吸入性嗆傷，被消防員尋獲時已無生命跡象，而59歲的女屋主身上亦有70%的2到3級燒燙傷，救護人員緊急將3人送往彰基急救，所幸已傳出好消息，屋主女兒已經回復呼吸心跳。

▲59歲的女屋主全身受有70%的2到3級燒燙傷，其中65歲的男屋主傷勢最輕，僅有吸入性嗆傷。（圖／記者唐詠絮攝）



而根據消防人員指出，傷勢較重的母女2人分別在2樓和3樓被救出，而傷勢較輕的男屋主在起火時，曾跑到樓上巡找妻女，卻一度被困在火場，最後由3樓攀到隔牆向消防人員求救後被救出。