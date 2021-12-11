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快訊／中橫37臨時便道火燒山！　落石狂掉蔬果貨車停止放行

記者哈勇嘎奧／台中報導

中橫台8線37臨時便道上邊坡11日下午4時許發生火災，火勢因風勢助長向上延燒，現場落石不斷為安全起見及消防隊救火任務，為維護用路人的安全與救火通行順暢，同時宣布下午16:30班次及夜間載運蔬果貨車均停止放行。

▲▼中橫37臨時便道17.2公里處火燒山。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲▼中橫台8線37臨時便道17.2公里處火燒山。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

谷關工務段段長呂正安表示，目前火勢往上邊坡延燒，因風勢助長火勢燃燒迅速，目前消防隊已出發前往灌救，林務局人員也集結前往開闢防火線，明日將視火勢及落石狀況決定是否放行。

▲▼中橫37臨時便道17.2公里處火燒山。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

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