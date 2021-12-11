《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」甜到蛀牙：連婚紗都拍了

▲邱澤、許瑋甯結婚了。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

邱澤和許瑋甯因合作電影擦出火花，昨（10）日結婚消息震撼演藝界，也讓不少網友笑虧《當男人戀愛時》是紀錄片。事實上，演藝圈有不少CP都因拍戲結緣，就有網友好奇詢問，「你看過哪些婚前紀錄片？」吸引網友熱議。

有網友在Dcard上，以「你看過哪些婚前紀錄片」為題發起討論，提到她雖然很喜歡邱澤和許瑋甯，不過兩人結婚的消息還是讓她感到超衝擊，原來《當男人戀愛時》是婚前紀錄片！

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原PO也細數其他因拍戲而結婚的藝人，像是台劇《我們發財了》的謝坤達、柯佳嬿；韓劇《愛的迫降》玄彬、孫藝珍；日劇《月薪嬌妻》星野源、新垣結衣；合作《失序男孩》和《溺水小刀》的菅田將暉、小松菜奈。

▲新垣結衣、星野源結婚消息讓不少男性心碎。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）

貼文曝光後，底下網友也紛紛留言回應，「還有仔仔，痞子英雄（周渝民、喻虹淵）」、「張雨劍、吳倩的我只喜歡你，超甜的嗚嗚」。其中還有網友期待吳慷仁、邵雨薇的好消息，「期待吳慷仁跟邵雨薇」、「雖然還沒結婚，但最近太閃了，極品絕配、我的禮物的邵雨薇、吳慷仁」；甚至也有人敲碗螢幕情侶胡宇威和陳庭妮，「不知道宇威跟妮妮有沒有機會」「從真愛趁現在就覺得很配」、「真愛趁現在，胡宇威、陳庭妮，希望下一個是他們」。

此外，Dcard小編也在粉專上寫道，原以為《當男人戀愛時》是愛情電影，想不到竟是甜到蛀牙的婚前紀錄片。而原PO列出的夫妻中，《月薪嬌妻》星野源、新垣結衣甚至連婚紗都提前拍好了！

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