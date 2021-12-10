男友幫同事買衛生棉！妹子起疑了　網見「購物清單」抓包：有過夜

▲男友幫女同事買衛生棉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛生棉屬於比較私密的用品，你可以接受男友幫其他女生購買嗎？這名女網友發文表示，她日前不經意發現論及婚嫁的男友幫女同事買衛生棉，讓她不禁起了疑心，女生真的會請異性幫買私人用品嗎？貼文一出，吸引網友熱烈討論，其中就有人看到男方買的另樣東西後，直言「不單純」。

這名女網友在Dcard上，以「男朋友幫女同事買衛生棉」為題發文，提到她與男友同居，平時都是點外送來吃，日前拿了對方手機要來點餐，結果意外發現購物紀錄裡竟有「衛生棉」，而且那不是她用的牌子。

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原PO內心覺得不太舒服，因此隨即問男友是怎麼回事？男友說，女同事因為身體不適無法出門，所以才請他幫忙買衛生棉，真的沒有什麼。聽了男友的回答後，原PO還是覺得怪怪的，真有女生會請異性買衛生棉嗎？兩人已經要結婚了，她實在不敢繼續查下去。

▲由於兩人已經要結婚了，所以原PO不敢再查下去。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「如果查下去可以不要浪費你的青春，何樂而不為呢」、「建議你查下去，如果他真的不忠，婚前發現也好」、「女同事很有事，男友更是有鬼，現在發現總比婚後發現好」、「女同事不會自己叫外送嗎」、「女生才不會找男同事幫買衛生棉咧，除非他們是曖昧關係或甚至已經在一起了」。

其中，還有網友注意到，除了衛生棉外，男友還買了洗面乳和單支牙刷，「看到買牙刷就不單純了，很可能是過夜，我建議你好好查清楚」、「不敢查就忘記啊，安心結婚。不過齁，除了買衛生棉，還買洗面乳、牙刷，感覺上啦，你男友應該有在外面過夜過齁」、「晚上8點買，時間怪怪的，如果他買的牙刷、洗面乳沒在家出現的話也奇怪」、「牙刷跟洗面乳感覺是過夜」、「買洗面乳跟牙刷就是在外面過夜了啦，如果是日常用的，那牙刷應該也要買一包好幾入的，不會只買一支」。