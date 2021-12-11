中市議會前秘書長「爆偷吃產女」！議員妻怒告小三贏了

▲陳健楷偷吃，吳瓊華向小三提告求償100萬。（圖／翻攝東森新聞、吳瓊華臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

前台中市議會秘書長陳健楷2018年間與郎姓女子發展婚外情，對方還於隔年產下一女。陳妻、同時也是現任國民黨籍台中市議員吳瓊華得知全情，提起民事告訴，向郎女求償100萬元。郎女辯稱，不知陳是已婚之人，不過，法官認為陳健楷、吳瓊華皆為政治人物，且吳競選期間，郎女還曾同台與吳合照，不採信郎女說詞，審酌後判郎女賠40萬元為適當。

判決指出，吳瓊華主張，郎女明知陳健楷為有配偶之人，仍與陳相姦，一起於2018年10月間赴台中市南屯區某汽車旅館開房間，且郎女還在2019年6月底產下一女，讓她精神受有極大痛苦，故提告求償100萬元。此外，吳女強調，她只是暫時不向陳健楷求償，並非免除陳的債務。

郎女辯稱，她不曉得陳健楷為有婦之夫，且吳女在婚姻期間，曾縱容陳健楷與其他女性交往；另外，吳女求償金額過高，再加上吳女撤回對陳的刑事告訴，顯然已免除對陳的債務，因此她只需負責一半的賠償責任。

對此，法官勘驗相關事證，不採信郎女說詞，認為陳健楷、吳瓊華皆為政治人物，且吳競選期間，郎女還曾同台與吳合照，因此審酌後，判郎女賠40萬元為適當。