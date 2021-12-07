董座偷吃全家抓包他！60歲還有需求　妻怒嗆：一手念經一手摸乳

▲吳姓董事長外遇帶小三坐公車返回南港公司遭妻女撞見，妻憤而向小三求償200萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

從事眼鏡零件批發已婚吳姓董事長外遇，甚至帶陳姓小三坐公車返回南港公司過夜，全程遭妻女目擊錄下。60歲吳男使用IG，僅有陳女追蹤、按讚，也被「柯南」女兒抓包。吳妻忍無可忍，怒罵夫「你很聰明嘛！早上是黃牛幫你犁田晚上當乳牛！」吳男坦承外遇，還向兒子解釋「男人到60歲還是會有生理需求」氣得吳妻憤而提告求償200萬。

夫妻倆對簿公堂後，吳妻拿出一家人對質錄音證據，妻怒問「在4月19號在二樓我好說歹說，你死不承認一直說嘸啦！嘸啦！你真的很會說謊，說謊都面不改色。」、「所以你跟他在一起合理化？跟她打炮合理化？」吳男則求饒回「所以我說對不起我錯了！」妻忍不住情緒「覺得我被你精神霸凌，兩人包著睡的棉被，杯子有她的口水，兩人愛的小窩嘛！」、「你很聰明嘛！早上是黃牛幫你犁田晚上當乳牛」最後對著夫怒罵「不要在那邊滿嘴的仁義道德，一手念經一手摸乳」夫則苦苦哀求「我受不了妻離子散。」

吳男兒子也出庭作證表示，媽媽及妹妹在2019年底在公車上有看到父親跟小三，後來到公司發現燈亮著，當天父親沒回家睡覺，他知道爸爸住在公司，因為妹妹有發現公司藥袋上有寫小三名字，而且公司也有女性用品。後來他約父親到酒吧來場men's talk，詢問爸爸到底有沒有外遇，父親則大方回有，他追問原因，父親則告訴他「男人到60歲還是會有生理需求」。

▼吳姓董事長外遇被全家人都抓包。（圖／Pakutaso）

吳男女兒也向法官表示，她從2016年就懷疑爸爸與陳女外遇，當時爸爸的IG只有陳女按讚及追蹤，爸爸臉書好友也有陳女，後來她發現陳女住在南投，當時爸爸就頻繁出差去南投，直到2019年底和媽媽在公車上親眼目睹，才知道爸爸真的外遇了。

陳女出庭則喊冤，她與吳男互動僅有搭公車、共同送貨，沒有發生性行為，請求法官駁回吳妻求償。

法官審酌吳男妻兒的證詞，以及吳男向妻子自承不倫，否則不會對妻子表示自己「白癡」、「笨」、「良心也難過」。故認陳姓小三侵害原告婚姻，不僅使原告原有婚姻家庭生活瀕臨破碎，且訴訟中仍與吳男杜撰虛詞想影響司法程序，造成原告精神上創傷更甚，判陳女須賠正宮60萬元。