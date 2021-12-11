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高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆...網戰爆

▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原PO書包被搜出保險套，遭到同學排擠！（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會在皮夾放保險套，能以備不時之需，還有諧音招財「存精（金）」的傳說。不過有女網友討拍，讀國中時會在書包放保險套，若不幸被歹徒硬上，至少能降低染性病的機率，結果上高中後被老師搜查包包，全班得知原PO隨身攜帶保險套後，反被女同學排擠，讓原PO玻璃心碎滿地拋問，「這樣很怪嗎？」

一名女網友在Dcard表示，從小就被教育，若出門被壞人性侵，使用保險套至少可以避免感染愛滋、懷孕的風險，因此打從國中開始，原PO就會在書包放兩個保險套以備不時之需。就連弟弟也會在書包裡放保險套，也可確保跟女友恩愛能安全一些。

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不過，原PO回憶讀高中時，班上發生偷竊事件，因此班導便下令搜查全班同學的書包，結果尷尬了，「我被搜出來時...被女生講話2個月。」對此，原PO感到納悶，「書包放保險套真的有那麼奇怪嗎？」

文章曝光後，底下網友卻質疑，「遇到壞人用保險套可以避免風險？不是吧如果有壞人要對你非禮，應該先逃跑喊救命吧？隨身攜帶防狼噴霧還比較有用」、「欸不是，如果遇到壞人他還會乖乖戴保險套嗎」、「壞人不可能會乖乖戴套，連男友都會無套硬上了」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友兩派戰爆 。（圖／翻攝Dcard）

而另一派網友主張，就是把傷害降到最低，「一點都不會奇怪！也有很多人會放保險套啊，放一個在錢包招財之類的，而且家人的觀念不錯，但當然不要遇到最好，好多人都覺得性侵犯又不一定會乖乖戴套，準備套根本也沒用，但我個人覺得，萬一那個人有性病呢？雖然還是沒辦法避免被性侵 但至少可以防性病好嗎」、「笑死，我錢包有一個招財的保險套，看到的人的表情都很奇怪」、「我有準備噢，在無法逃脫的情況下，被強迫的同時 寧願使傷害降到最低」。

►為何冷天也不用蓋被子！

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