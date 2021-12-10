選手村淪砲房！17歲金牌女國手慘遭性侵30次　教練被判13年定讞

▲南韓體壇2年前爆發「#MeToo」運動，滑冰國手沈錫希指控長期遭教練性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓短道競速滑冰24歲女國手沈錫希（심석희）曾於2014年、2018年冬奧接連奪下2面金牌，但2019年1月她即向警方報案稱，從高二開始即遭到國家級指導教練趙載範（音，조재범）嚴重施暴、性侵至少30次。最高法院10日宣布維持有罪判決，趙姓被告將處以有期徒刑13年定讞。

▲南韓國家代表隊指導教練趙載範性侵女選手沈錫希。（圖／翻攝自나무위키）

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，南韓最高法院大法官千大燁10日上午對涉嫌違反《兒童青少年性保護法》等條例的被告趙載範進行上訴審，宣告維持有罪判決，將其處以13年有期徒刑、200小時以上的性暴力治療時數與兒少相關單位與社福機構限制就業7年，全案定讞。

報導指出，趙載範自2014年8月至2017年12月，分別在泰陵選手村、鎮川選手村與韓國體大滑冰場等7個場所對沈錫希進行30多次性侵犯或猥褻而遭起訴，其中在2015年之前被害人尚未成年，期間犯行涉及違反兒少性保護相關法律。

▲沈錫希（中）於2015年女子短道競速滑冰世界盃奪金畫面，當時她年僅18歲。（圖／達志影像／美聯社）

沈錫希曾控訴，小學4年級訓練時她就被教練以冰上曲棍球的球棍打到手指骨折，升上中學以後施暴強度加大，她被拖進密閉空間毆打，曾一度以為自己會就這樣被教練打死，也有其他選手出現耳膜撕裂等傷害。尤其在2014年8月，趙載範得知當時年僅17歲的沈錫希交男友後勃然大怒，不斷逼問兩人是否有肢體接觸，還把她叫到家裡辱罵、施暴並性侵。

報導稱，地方法院以沈錫希的訓練日誌作為可信依據，於一審判處趙載範10年6個月刑期，當時他只承認曾為了訓練而毆打施暴，但矢口否認性犯罪。今年9月上訴審判中，趙載範改口主張「合意性交」卻無法舉證，沈錫希也堅決否認此說法，趙載範的主張因而被法庭視為二次加害，二審加重宣判13年有期徒刑。