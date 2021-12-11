震撼彈！指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

▲總統蔡英文日前親自視察藻礁與三接再外推工程。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投在即，指標性環保團體「綠色公民行動聯盟」10日晚間投下震撼彈，綠盟過去曾主張「非核減煤不應犧牲藻礁」，昨晚的臉書聲明中，雖然仍對政府有諸多質疑，不過仍肯定三接再外推方案，建議對此案投下「不同意票」；綠盟指出，「我們認為相較於馬政府時期的規劃、民進黨時期的迴避替代修正方案，外推方案已經在減少對藻礁衝擊上有了相當大的改善，對於能源轉型時程的衝擊也確實比三接遷址來得更少。」

綠色公民行動聯盟成立於2000年，是國內極具代表性的指標性環保團體，長期關注核電、河川流域、廢棄物處理政策等議題，現任民進黨不分區立委洪申翰曾任該組織副秘書長職務。

綠盟昨天發表聲明指出，12月18日的全國公投在即，台灣社會對於能源議題的討論熱度也逐漸升溫，由於藻礁（第三天然氣接收站遷離）與核四公投同時上場，使得原本互不相關的選項，被國民黨與擁核方刻意扯到一塊，以壯核四公投的聲勢，讓關心的民眾霧裡看花，誤以為公投似乎是要從核能與天然氣做出二選一的選擇。

綠盟進一步說，重啟核四和三接遷離雖然都與能源議題相關，但涉及的層面截然不同，民眾並非得從核能或是天然氣選一個。綠盟作為持續關注能源政策的環境組織，在此必須向關注這兩項公投的支持者說明，藻礁公投牽涉的是天然氣第三接收站的興建地點與時程，而調高天然氣的比例，為的是減少占比超過四成的燃煤發電，並不只是為了替代掉僅佔約一成的核電。

「台灣為何需要三接？」綠盟指出，空污、暖化都是台灣迫切需要面對的問題，要做到加速減少燃煤發電、減污減碳，除了積極推動再生能源之外，也需要仰賴階段性地提升天然氣發電占比，因為天然氣相較於燃煤，造成的碳排與空污都更少，也不會排放威脅民眾健康的重金屬，同時其快速升降載的能力，也使得天然氣成為搭配再生能源的關鍵策略。

綠盟也舉美國、德國的案例指出，再生能源作為國際與台灣達成能源轉型的主力，目前技術已經大幅進步、成本也逐漸下降，但在台灣還有地理空間規劃、相關法令規範及社會溝通程序都尚未完備的難題，因此在前期必須一步步逐年發展，並先以天然氣作為過渡選項，取代污染程度最高的燃煤。這並非台灣獨創，包括美國、德國等多國都採取類似的策略。



綠盟指出，因公投而起的一片喧囂聲中，依然有人努力試圖拉近不同立場者之間的距離，三接再外推方案的出現正是因為藻礁公投取得了台灣社會的重大關注，使得政府願意與環保團體、專家學者坐下來溝通後的結果。因此，檢視了政府所推出的三接外推方案，以及考慮到減煤時程，從能源轉型的角度，建議對此案投下「不同意票」。