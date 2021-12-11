反核四賴品妤辦音樂會　施文彬獻唱：再會啦心愛的無緣的人

▲賴品妤10日晚間舉辦公投說明會。（資料照／賴品妤國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數一周，民進黨立委賴品妤10日舉行在瑞芳火車站前舉行「民主不核作音樂會．公投說明會瑞芳場」，邀請金曲歌王施文彬獻唱4首成名曲，以音樂會伴隨宣講形式向核四廠所在地，俗稱東北角四鄉鎮（瑞芳、貢寮、平溪、雙溪）居民宣揚「四個不同意」理念。賴品妤會中談及，有心人士惡意政治操作核四議題，身為當地民選立委，要出來表達四鄉鎮鄉親的心聲，拜託大家，讓東北角可以永遠放下對核四運轉與否的擔憂。

昨晚包括經濟部政務次長陳正祺、台北市議員簡舒培、許淑華、林亮君、新北市議員戴瑋姍等人均出席該說明會，「女力發威」讓現場民眾反應十分熱絡；此外，恰逢施文彬生日，當施文彬唱完熱門曲「再會啦心愛的無緣的人」時，主辦方特地準備蛋糕，邀請現場民眾一齊高唱生日快樂歌，為原本激昂的公投說明會現場製造歡樂輕鬆氣息。

賴品妤表示，台灣要拚經濟，家家戶戶都要用電，在推動能源轉型下也要兼顧穩定供電，中油「三接」現址蓋下去，可減少現在燃煤發電所造成的空污問題，當地藻礁也會永存，是雙贏結果，反對方所提的「三接遷到台北港」已經被新北市府否決，這完全是假議題，因此三接遷離公投案一定要投下不同意。

賴品妤提到，台灣是外貿導向國家，最重要的是信用，遵守國際貿易的規則。台灣要加入國際組織（CPTPP），11個會員國都開放美豬進口，倘若台灣的反美豬公投過了，完全是搬石頭砸自己的腳，台灣的貿易可能會向泰國一樣受到數百億貿易額的影響，所以拜託大家，反美豬進口一定要投下不同意。

賴品妤說，2018年因為公投綁大選，造成選務混亂，台北市長選舉甚至出現一邊投票一邊開票的詭異狀況，致使候選人之一的丁守中提前選舉無效訴訟，有如掉進時空的黑洞，至今官司仍未定讞。因此為了台灣民主，公投綁大選不同意。

賴品妤最後呼籲，瑞芳就在貢寮隔壁，隨著核四的蓋蓋停停，甚至被有心人士拿來惡意政治操作，使在地鄉親已困擾40年，身為當地民選立委，要出來表達四鄉鎮鄉親的心聲，拜託大家，讓東北角可以永遠放下對核四運轉與否的擔憂，重啟核四也要投下不同意。

反核四40年 貢寮居民談心聲：核四就是建築在危險上

貢寮區鹽寮反核自救會總幹事楊木火，亦受邀表達貢寮居民40年來反核四的心聲說，依據「核四地質調查安全評估報告」，核四廠正下方及外海皆陸續發現斷層新事證，核四就是建築在危險之上。並且重啟核四公投案理由書中有許多不實訊息，過去曾表達希望中選會處理，但至今仍沒有下文。

針對萊豬議題，經濟部次長陳正祺表示，在開放萊豬的議題上，有部分國人認為是食安問題，但它本質其實是臺灣在國際間生存的問題，是一個國際規範，與國際接軌的問題。從我們加入WTO承諾要遵守國際規範以來，歷經了陳總統、馬總統、蔡總統，三位總統20年的時間，完成制訂萊劑安全容許量，把台灣的國際信譽建立起來，向世界展示臺灣履行國際承諾的能量，幫助台灣繼續發展，不應該用公投把歷經三位總統的努力推回原點。

瑞芳出身的前立委陳朝龍，亦作為此場活動神秘嘉賓出席活動，陳朝龍說，為了跟國際接軌，台灣在國際貿易上不能只靠單一國家，若要在世界做生意，就必須尊重國際貿易規則，必須守信用，而美豬進口後是否要食用，也會跟美牛一樣做好把關，讓民眾做選擇。