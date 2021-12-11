　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝金河示警：若公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投在即，財信傳媒董事長謝金河10日晚間透過臉書表態，從股市角度分析指，2020年疫情襲擊全世界，台灣經濟卻逆勢大起，台股今年也衝到18034，下週末台灣的四項公投會決定台灣未來，藻礁三接問題將立即影響半導體產業，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，加入國際貿易組織更加沒有希望，整個經濟、金融、股市可能會增加負向的壓力。

台灣股市迎來史上最長萬點，出口已經連17紅，今年經濟成長率也可望創下11年來新高。受到股民喜愛的謝金河昨天深夜於臉書上表達對於公投的擔憂。

謝金河說，他的臉書跳出去年時代雜誌封面在2020年上面加一個紅包框，上面打上一個大叉，代表去年疫情重擊全球，是最壞的一年。不過，2020年在疫情襲擊全世界的情況下，台灣經濟是大起的一年，台灣的經濟成長率3.11%，出口成長4.9%，都是世界第一。

謝金河進一步指出，不知道時代雜誌今年會設計什麼封面，但台灣仍然是非常好的一年，台股也衝到18034。過去卅年，台股每一次過萬點，隨之而來都是崩盤的噩夢。現在台股逼近18000點，台股看起來仍然很便宜，這是因為上市櫃公司獲利實在太好了。

謝金河解釋，在去年之前，全體上市櫃公司全年淨利很少超過二兆元，例如在2019年是1.99兆元，2020是2.46兆元，今年前三季3.22兆元，全年會很輕鬆突破4兆元，這是史上空前最高獲利紀錄，對於2022年形成大挑戰，因為要連續兩年獲利超過4兆，這是十分不容易的事。

謝金河也引用投信投顧公會理事長張錫日前的公開發言指出，張錫看好台股上二萬點，永豐金的經濟學家黃蔭基也認為台股五虎臨門，他認為台股一整年區間會落在16200到18200之間；呂張投資團隊總監呂宗耀看台股最高19890，但他警告台股的巴菲特指標300%，泡泡吹太大，有可能回挫20％。

謝金河說，大家面對2022，心中都有一把尺，台灣在2021年的經濟表現實在太好了，基期也墊很高，操作難度會上升，加上全球面對通膨壓力，縮表，升息及疫情變化，都會影響2022的投資判斷。

謝金河最後語重心長的表示，下週台灣的四項公投，是人民透過對議題的表態來決定未來政策方向，這其中，藻礁的三接問題會影響未來電力，若三接出現變數，立即影響半導體產業的未來。美豬的問題也牽動台灣與美國，日本的互動關係，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，加入國際貿易組織更加沒有希望，整個經濟，金融，股市可能會增加負向的壓力。這場透過人民意志的抉擇，也透露了台灣未來發展的方向。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／奧運銀牌涉貪汙罪　下場慘了
本土大專生新增1確診　45天首見
五月天阿信客串《華燈》？　網驚「你出現就看爆」釣出林心如
少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」！　神秘力量猛扯頭髮
知名快遞搞丟萬元戒指！　竟瞎扯「被風吹走」
快訊／25歲男自摔噴飛！　卡進消波塊
邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！　全敗在1關鍵
《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」超甜：婚紗都拍了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃士修自稱「民進黨高層邀請入閣」　核心幕僚傻眼：有妄想症？

謝金河示警：若公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

「我不是網軍！」　柯昱安遭爆是網軍頭帶風向：歡迎檢調來查

柯昱安遭爆是網軍　柯文哲：別畫錯重點

震撼彈！指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

絕食挺核四！黃士修預告　「13日午開始」效法林義雄討公道

「因疼惜所以不同意」催票片曝　賴清德合體賴品妤打「安全牌」

柯文哲曝林秉樞案解方　「銀行金流查一遍就知」不敢做就是有問題

民進黨公投造勢找「辣妹熱舞」　柯文哲：很正常、沒什麼

反核四賴品妤辦音樂會　施文彬獻唱：再會啦心愛的無緣的人

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

黃士修自稱「民進黨高層邀請入閣」　核心幕僚傻眼：有妄想症？

謝金河示警：若公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

「我不是網軍！」　柯昱安遭爆是網軍頭帶風向：歡迎檢調來查

柯昱安遭爆是網軍　柯文哲：別畫錯重點

震撼彈！指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

絕食挺核四！黃士修預告　「13日午開始」效法林義雄討公道

「因疼惜所以不同意」催票片曝　賴清德合體賴品妤打「安全牌」

柯文哲曝林秉樞案解方　「銀行金流查一遍就知」不敢做就是有問題

民進黨公投造勢找「辣妹熱舞」　柯文哲：很正常、沒什麼

反核四賴品妤辦音樂會　施文彬獻唱：再會啦心愛的無緣的人

洪總堅持開刀也要選　郭俊麟：很可惜只效力2場

加州驚現「透明魚頭」深海怪魚！詭異長相曝　綠色眼球如外星異種

捷熱能源秀智慧能源成果　董座田村晃一：台日零碳排藍圖吻合

新冠疫情再起！這些人還賭得下去？　安南警查獲天九牌賭埸35人聚賭

日職最速賞出爐　歐力士、中日龍最省時連霸

黃士修自稱「民進黨高層邀請入閣」　核心幕僚傻眼：有妄想症？

公寓4F甜甜價！第一次看到「內梯通頂樓」他擔心　過來人笑推

奥運射箭銀牌國手陳詩園涉採購洩密　包庇廠商「爛貨驗收」遭起訴

扯爆！紐西蘭男假扮他人「收費代打疫苗」　一天狂打10劑

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆...網戰爆

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

快訊／中研院女染疫！新北擴大匡列97人　PCR採檢結果出爐

綠營大咖女立委陷林秉樞風暴！她曝合照

「綠營女立委」和林秉樞包廂吃飯　照片曝光

LIVE／確診女研究員足跡遍汐止　侯友宜最新說明

蔡英文執政5年斷交8國　國民黨：民進黨只會卸責甩鍋

新北耶誕城演唱會照辦　侯友宜：以防疫最高標準管制

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

民進黨公投宣講搬辣妹熱舞！他傻眼怒轟

指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

公投不表態恐遭黨紀處分　侯友宜：做對的事這才是我應該做的事

日本、歐洲友台議員關切斷交　外交部：誠摯感謝

獨／中研院確診女足跡　曾造訪汐止、信義區知名手搖飲

LIVE／中研院P3實驗室傳病毒外洩確診　柯文哲今視察昆明實驗室

快訊／南港實驗女「住汐止」　新北急匡接觸者66人

更多熱門

相關新聞

指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

1218公投在即，指標性環保團體「綠色公民行動聯盟」10日晚間投下震撼彈，綠盟過去曾主張「非核減煤不應犧牲藻礁」，昨晚的臉書聲明中，雖然仍對政府有諸多質疑，不過仍肯定三接再外推方案，建議對此案投下「不同意票」。綠盟指出，「我們認為相較於馬政府時期的規劃、民進黨時期的迴避替代修正方案，外推方案已經在減少對藻礁衝擊上有了相當大的改善，對於能源轉型時程的衝擊也確實比三接遷址來得更少。」

「因疼惜所以不同意」催票片曝　賴清德合體賴品妤

「因疼惜所以不同意」催票片曝　賴清德合體賴品妤

反核四賴品妤辦音樂會　施文彬獻唱：再會啦

反核四賴品妤辦音樂會　施文彬獻唱：再會啦

民進黨公投催票片曝　重溫10年競選廣告

民進黨公投催票片曝　重溫10年競選廣告

台股2022再進化？謝金河曝關鍵！

台股2022再進化？謝金河曝關鍵！

關鍵字：

謝金河綠營公投四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面