謝金河示警：若公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

▲謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投在即，財信傳媒董事長謝金河10日晚間透過臉書表態，從股市角度分析指，2020年疫情襲擊全世界，台灣經濟卻逆勢大起，台股今年也衝到18034，下週末台灣的四項公投會決定台灣未來，藻礁三接問題將立即影響半導體產業，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，加入國際貿易組織更加沒有希望，整個經濟、金融、股市可能會增加負向的壓力。

台灣股市迎來史上最長萬點，出口已經連17紅，今年經濟成長率也可望創下11年來新高。受到股民喜愛的謝金河昨天深夜於臉書上表達對於公投的擔憂。

謝金河說，他的臉書跳出去年時代雜誌封面在2020年上面加一個紅包框，上面打上一個大叉，代表去年疫情重擊全球，是最壞的一年。不過，2020年在疫情襲擊全世界的情況下，台灣經濟是大起的一年，台灣的經濟成長率3.11%，出口成長4.9%，都是世界第一。

謝金河進一步指出，不知道時代雜誌今年會設計什麼封面，但台灣仍然是非常好的一年，台股也衝到18034。過去卅年，台股每一次過萬點，隨之而來都是崩盤的噩夢。現在台股逼近18000點，台股看起來仍然很便宜，這是因為上市櫃公司獲利實在太好了。

謝金河解釋，在去年之前，全體上市櫃公司全年淨利很少超過二兆元，例如在2019年是1.99兆元，2020是2.46兆元，今年前三季3.22兆元，全年會很輕鬆突破4兆元，這是史上空前最高獲利紀錄，對於2022年形成大挑戰，因為要連續兩年獲利超過4兆，這是十分不容易的事。

謝金河也引用投信投顧公會理事長張錫日前的公開發言指出，張錫看好台股上二萬點，永豐金的經濟學家黃蔭基也認為台股五虎臨門，他認為台股一整年區間會落在16200到18200之間；呂張投資團隊總監呂宗耀看台股最高19890，但他警告台股的巴菲特指標300%，泡泡吹太大，有可能回挫20％。

謝金河說，大家面對2022，心中都有一把尺，台灣在2021年的經濟表現實在太好了，基期也墊很高，操作難度會上升，加上全球面對通膨壓力，縮表，升息及疫情變化，都會影響2022的投資判斷。

謝金河最後語重心長的表示，下週台灣的四項公投，是人民透過對議題的表態來決定未來政策方向，這其中，藻礁的三接問題會影響未來電力，若三接出現變數，立即影響半導體產業的未來。美豬的問題也牽動台灣與美國，日本的互動關係，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，加入國際貿易組織更加沒有希望，整個經濟，金融，股市可能會增加負向的壓力。這場透過人民意志的抉擇，也透露了台灣未來發展的方向。