「因疼惜所以不同意」催票片曝　賴清德合體賴品妤打「安全牌」

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投案將在12月18日登場，出身自新北萬里的副總統11日透過臉書分享「因為疼惜，所以不同意」最新催票影片，與選區包含核四所在地貢寮民進黨立委賴品妤共同獻聲，談及「北台灣最漂亮的海岸線，這裡有全世界最美的夕陽，但也有全世界最密集的核電廠，短短60幾公里的海岸線，就有3座核電廠，核四還在地震斷層上」。

▲賴清德與賴品妤一起拍攝公投催票影片。（圖／翻攝自賴清德臉書，下圖同）

賴清德透過臉書表示，出身在這樣溫暖的土地上，受到良善人們的對待，無論走多遠，對這塊美麗的土地，都有著深深的疼惜與感情，所以當這裡乘載著巨大威脅，當艱鉅挑戰擺在眼前，當沉重壓力阻礙前路，要誠摯的拜託鄉親，別讓以往的努力白費，堅定守護故鄉與台灣。

賴清德與賴品妤並在影片中說，「守護環境安全，重啟核四不能同意；守護經濟安全，禁止萊豬進口不能同意；守護能源安全，「停建三接」不能同意；守護民主安全，公投綁大選不能同意」。

賴清德並向支持者喊話表示，壯闊的山海，孕育著純樸勇敢的人民，此時，需要您挺身而出，守護這份美麗與平安，守住台灣與故鄉的過去和未來，12月18日請投下四個不同意，一起守護台灣的安全、穩定和美麗。