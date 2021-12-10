守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

▲環保局監測轄區內土壤及地下水品質，有無超法規標準者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局透過舉辦環保相關的宣導會及法規說明會，提升民眾環境永續觀念，針對如工廠、工業區、加油站、貯存系統等高污染潛勢區域，設置共34口地下水監測井，串成緊密監測警網，守護台東的地下水品質，而轄區內的農地土壤也持續進行監測，如遇到超法規標準者，立即進行輔導及改善作業，以免今(110)年業者因拆除老舊設備為便宜行事且操作不當造成油品污染農田而遭裁罰情事再次發生，期望業者落實平時機具的保養，確保意外發生緊急應變能力就能防止污染情形產生，而民眾對於自身擁有的土地也要善盡管理之責，才能防止被棄置廢棄物的可能性。

縣長饒慶鈴表示，潔淨水資源是台東縣政府重要的施政方向，縣府為推動環境資源永續，響應聯合國17項永續發展目標SDGs(Sustainable Development Goals)，在施政的策略中，在永續目標第6項「潔淨水資源」，加入了相關的推推動計畫方案，希望透過稽查取締及輔導改善促使業者自發性維護生財器具妥善操作、避免發生洩露造成土壤及地下水污染環境的情形，守護台東的淨土。

環保局指出，為能提升環境教育觀念及防止污染肇生，透過校園宣導會、農民宣導會及法規說明會，提升民眾環境永續觀念。從106年以來環保局監測轄區內土壤及地下水品質，截至今年共完成解除污染監測土地共計101筆，尚需改善持續追蹤及監測有5筆，地下水質則持續保持良好狀態。今年度有業者拆除舊鍋爐，因人為操作不當導致農地受到油品污染，遭民眾陳情，環保局依法裁罰新台幣15萬元，並輔導改善完成，檢測結果均低於農地食用作物監測標準以下，請民眾安心。