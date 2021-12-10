台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

▲台東縣消防局進行災害情境推演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣與新北市同為內政部指定之「區域治理」試辦縣市，為建立災害防救區域治理之辦理機制，協助地方強化防災能量，台東縣消防局特別於10日在達仁鄉土坂村集會所辦理「災害防救區域治理聯合情境推演」，期能強化跨區整合防救災應變能力。



上午的區域治理平台暨推演，由台東縣政府參議楊瑤華主持，並邀請消防署專門委員陳再通、科長郭懷莊、交通大學單信瑜副教授與會指導、各鄉（鎮、市）公所與會觀摩；由大溪社區、土坂社區、台坂社區及愛國蒲社區等4個大竹溪流域社區進行災害情境推演，演練的過程可實際讓各社區分組進行處置應變及協調聯繫、跨社區合作，從中相互了解及學習，提升救災的效益，藉由推演來釐清及找出應變決策流程、防救災制度及運作上之潛在問題。



楊瑤華提到，台東縣南迴區域太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉及金峰鄉處山臨海，地形由西部高山往東傾降，災害發生時，災害會依水系蔓延並產生為不同類型的災害型態；面對氣候變遷加劇的現狀，因應大規模或複合災害的發生，單一公所之防災能量倘不足因應，更需從流域災害空間特性建立跨域性的合作治理。



消防局表示，鄉（鎮、市）公所之災害防救區域利用區域治理的辦理，建立起不同鄉（鎮、市）公所間的合作機制，透過建立合作平台、整合與共享資源、協調防災工作事項、辦理聯合推演等各方式，來強化跨區整合資源，強化區域的防救災能力。