林姿妙交通建設再下一城　政院核定國5接蘇花改可行性評估

▲▼宜蘭縣長林姿妙交通建設再下一城，政院核定國5接蘇花改可行性評估。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國5目前只到蘇澳交流道，遊客南下往花東旅遊，常造成蘇澳市區大塞車，宜蘭縣長林姿妙爭取國5銜接蘇花，以改善塞車問題，此計畫，已獲行政院核定可行性評估。國5接至蘇花改東澳隧道，全長約7公里，預計2027開工、2032年完工；另，蘇花安預計2030年完工。

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「國道5號銜接蘇花公路可行性研究計畫」行政院於今（）年11月12日核定，全長7公里，總建設經費178.05億元，併同蘇花安公路於2030年完工。未來配合2021蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）等重大路網建置完備後，可帶動宜蘭縣觀光發展。

林姿妙縣長感謝行政院蘇院長貞昌、吳政務委員澤成、交通部王部長國材、交通部林前部長佳龍、宜蘭縣議會全體議員及各地方代表等的大力協助與支持，有中央的支持，相信未來十年將是宜蘭交通建設的黃金十年，縣府亦將配合中央指導積極拚出宜蘭好交通。

國5接蘇花改計畫將提升區域交通運轉效率、完善東部交通路網，亦可緩解蘇澳地區交通負荷並提升運輸品質，是宜蘭鄉親引頸期盼之重大工程。縣府多年向中央極力爭取，終獲中央核定。

交通部原於2016年啟動國5蘇澳端銜接台9線，經縣府多次爭取，並於2019年8月15日邀集冬山、蘇澳地區議員及公所針對方案內容進行討論，結論為根本解決蘇花改全線通車對蘇澳地區交通之衝擊，建議應先行啟動國道5號銜接蘇花改案之可行性研究。

交通部2019年8月29日來函表示同意縣府建議國5銜接台九省道計畫暫緩推動，並於2019年12月2日啟動國5號接蘇花改之可行性評估作業。

這項計畫原預計2032年完工，期間仍恐有交通過渡期，對蘇澳市區道路衝擊甚鉅，縣府建議交通部儘早完成後續綜合規劃及環評等相關作業，並提早啟動興建，期能與「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」併同於2030年完工，提供東部地地區一條完善、安全回家的路。