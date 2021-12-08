台灣之光！科大生研發「宜蘭羊羹」奪加拿大國際餐飲賽金牌

▲台北城市科技大學學生奪得國際餐飲賽金牌。（圖／城市科大）

記者李宜秦／台北報導

2021加拿大國際餐飲競賽本月在加拿大溫哥華舉行，因疫情影響改為線上參賽，共計618名選手參與，其中台北城市科大觀光系師生共得到4金的好成績。

台北城市科大表示，大四生盧芝伶為宜蘭研發的古早味羊羹造型注入宜蘭地標概念，以龜山島、梅花鹿等造型取代傳統長方形羊羹，設計作品獲「2021加拿大國際餐飲競賽觀光伴手禮組」金牌。

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城市科大觀光系學生盧芝伶、林勻婷、洪燕婷，教授李奇嶽，四人分別以宜蘭羊羹禮盒、情人聖誕巧克力禮盒、花東艾粄與聖母咖啡禮盒共獲4面金牌，成績斐然。

▲▼台北城市科技大學學生奪得國際餐飲賽金牌。（圖／城市科大）

盧芝伶表示，羊羹是宜蘭的傳統美食，但是隨著時代變遷，逐漸沒落，這次比賽她選擇將傳統長方形造型羊羹加入新的宜蘭旅遊意象，並以地標龜山島造型、梅花鹿、鮪魚、三星蔥等造型搭配簡約日式風格包裝成禮盒，也保存古早味甜品的風味，也特別感謝指導教授陳彥蘅老師的指導。

另一組得獎學生洪燕婷以花東艾粄作品獲得金牌。他表示，為了做好參賽作品，她從暑假開始思考，如何將外祖母開始三代家傳的客家傳統草仔粿，加入好的禮盒包裝，整整花了一個月，從袋裝、盒裝、瓶裝換過許多組合，最後終於決定師法月餅禮盒包裝形式將傳統客家小吃提升成為旅遊伴手禮，也感謝老師李奇嶽指導，讓她首次出國就奪金。