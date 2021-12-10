8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

▲新竹市府投入8500萬元啟動舊漁會周邊環境改善工程，今（10日）舉辦開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府投入8500萬元啟動舊漁會周邊環境改善工程，今（10日）舉辦開工典禮。新竹市長林智堅指出，此工程為漁港重要作業區域，竹市目前有133名外籍漁工，大多為印尼籍、有伊斯蘭宗教信仰，尊重多元宗教文化，此次特別增設伊斯蘭庭園、小淨室及禮拜室；另打造全新日落廣場，在東大路底端可一睹絕美夕陽，並為漁民改善作業環境，包括整理卸魚碼頭、增加4組岸邊水電設施、增設淋浴間與廁所，預計明（111）年十月完工，完成全新竹漁港碼頭作業區改善。

市府表示，林智堅市長上任來投入超過15億元改造新竹漁港，陸續打造國際風箏賽場、親子沙灘、南寮旅服中心、魚鱗天梯、台68線漁港延伸段南寮大道、波光市集等建設，另改善港區全區道路、停車場與漁民作業區環境，積極爭取中央補助，今「舊漁會周邊環境改善工程」開工，將拆除舊漁會大樓，預計明年十月完工，將完成全新竹漁港作業區改造，讓漁民、遊客動線更分明。

沈慧虹副市長今代表出席開工典禮，她表示，新竹漁港環境不斷變好，每個工程完工圍籬打開後，都是送給市民朋友們新的禮物。今年8月市府完成直銷中心旁棚架工程打造波光市集，假日吸引上萬人次遊客來到新竹漁港觀光消費，新的直銷中心也正建造中，預計在111年底，直銷中心區將以新的面貌呈現。

產業發展處張力可處長說明，此工程的施工位置位於直銷中心南側卸魚碼頭區域，漁獲在此碼頭透過機台卸下漁船，再由貨車運送到各地販售，是漁港重要的作業區域。這次工程計畫將舊漁會大樓拆除後，打造出東大路底進入漁港，長76公尺、寬33公尺的日落大道廣場，並整理183公尺長的卸魚碼頭，改善碼頭沉陷問題，讓貨車停靠動線順暢，並增設4座岸水岸電設備供漁民使用。

此外，市府重視不同國籍文化的宗教信仰，張力可處長指出，目前有133名外籍漁工在新竹籍漁船工作，其中印尼籍佔大多數，且多有伊斯蘭宗教信仰，因此此次工程在漁港管理所增設男女分流的小淨室與禮拜室，讓漁工在外工作也能實踐其宗教信仰，滿足多元宗教文化的需求，另，管理所將增設淋浴間與廁所，讓漁工靠岸休息時可使用。

產業發展處表示，新竹漁港107年起透過前瞻水環境計畫改善漁港水岸環境，目前已完成改善1,444公尺長的碼頭水岸，此次工程完成後，新竹漁港碼頭作業區將全部改善完成，作業動線也更加完整安全順暢。

今日工程開工典禮，出席貴賓有行政院農委會漁業署副署長林國平、海巡署北部分署第八岸巡隊隊長葉佳明、新竹區漁會總幹事童錦杰、中冶環境造形顧問有限公司郭中端、磐東營造股份有限公司彭增寶，以及新竹市議會彭昆耀、吳青山、李妍慧議員、劉崇顯議員助理與多位里長到場共同祈福工程平安順利。