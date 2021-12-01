1至9月交通事故逾25萬件　 8縣市首長道安會議出席率掛零

▲道安會統計，今年一至九月間交通事故死亡人數已達2186人。示意圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許維寧／台北報導

交通部道安會今（12/1）召開一至九月道路交通事故統計分析，數據揭露今年一至九月間因交通事故高達25萬6188件，死亡人數更達2186人，造成33萬9986人受傷。然而，本島19縣市應每月召開道安會議，離島澎湖金門每季召開一次、連江每兩季召開一次，數據也公布各縣市首長道路安全交通會議召開情況，今年一至九月間包括基隆市、新竹市在內等8縣市首長主持次數掛零。

依規定本島縣市每月均有召開道安會議，但外島縣市因人力受限，澎湖縣、金門縣每季召開一次，連江縣則為兩季召開一次，並由各縣市首長主持。

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根據道安會公佈資料顯示，一至九月間首長均未出席道安會議的縣市分別為基隆市、新竹市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣，其中基隆市共計召開過8次道安會議，未料市長林右昌均未出席，新竹市也召開過6次會議，市長林智堅同樣也是出席掛零。另外，縣市首長僅主持過一次的縣市則為新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣與台東縣。

另外，今年一至九月間台北市、苗栗縣開會次數8次，8次均由市長主持出席，台南市開會次數則為9次，同樣均由縣市首長出席。

六都方面，高雄市開會9次，但僅有3次由縣市首長主持，新北市開會9次，縣市首長主持次數則為6次。台中市開會次數9次、縣市首長主持次數5次，桃園市開會次數8次、縣市首長主持4次。

道安會表示，為來交通部每月均會公布交通事故傷亡數據，檢討事故原因和各縣市表現狀況，希望各縣市政府持續重視交通安全並積極改善。

▲一至九月間縣市首長道安會議出席狀況。（圖／交通部提供）