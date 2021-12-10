你就是我唯一例外！12星座最危險的「愛情配對」

▲迷人又危險的星座配對。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

有句話說，最迷人的或許就是最危險的，據《星座好朋友》網站分析，12星座彼此互相吸引，但卻有著危險的氛圍，一起來看看哪個星座配對，危險指數最高。

牡羊女和獅子男 危險指數：４顆星

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩個都是火象成員，在一開始遇見容易產生火花，但牡羊女性格火爆，十分強勢，一點也沒有女生應該有的溫柔嫵媚，而獅子男更是強勢逼人，兩人在一起後，很容易誰也不讓誰，常常就會發生爭吵。



金牛女和雙子男 危險指數：４顆星

金牛女在性格上是比較保守一點，不喜歡太多的變化，這會讓她們沒有安全感，會希望自己的家庭可以穩定幸福，但是雙子男天生愛玩一點，不喜歡一成不變的生活，因此這樣的他們兩個人在一起，總會互看對方某一點不順眼。

雙子女和處女男 危險指數：５顆星

鬼靈精怪的雙子女是不喜歡被約束的，尤其天生神經叫大條的她們，容易在細節上出錯，而愛玩的她們可是不會安分的讓誰管，偏偏碰上處女男在性格嚴謹細膩是出了名的，會嚴重看不慣雙子女的各種行為，所以當這兩人碰在一起真的是不知道誰會被搞瘋。



巨蟹女和射手男 危險指數：５顆星

巨蟹女天生就較溫柔一點，對加總有著獨特的依戀，很願意為家庭付出一切，而射手男天生追求自由，不願意被家庭所束縛，要是兩個人在一起的話，遲早會因為價值觀不同而分道揚鑣，雖然兩人都會被彼此的某一點給吸引，但往往還是會不適合大於魅力吸引。

獅子女和金牛男 危險指數：３顆星

雖然金牛男的個性是叫沉悶內斂一點，但他們可都有著大男人主義，

總希望自己的女友什麼都聽自己的，而獅子女個性張揚，獨立自主，怎麼可能受得了金牛男的管制？加上獅子女本身就有點大女人主義，這樣的兩人碰在一起真的就是看誰能夠馴服誰了。

處女女和牡羊男 危險指數：４顆星

牡羊男就是個大孩子，個性上既衝動又熱情，做事上容易較不穩重，

經常出錯，相反的處女女理智又冷靜，做事非常講究細節，因此她會覺得牡羊男一點都不成熟，甚至會常常對牡羊男嘮叨，而牡羊男可是會因為煩而爆氣。



天秤女和天蠍男 危險指數：３顆星

天秤女是十二星座女生當中最會處理人際關係的一個，在她們的身邊不管是同性的還是異性的朋友都非常多，偏偏天蠍男的占有欲可是非常強，不希望自己被忽略，或是自己的女朋友接近其他的異性，但天秤女是很需要被信任的，根本禁不起天蠍男的各種猜疑，而天蠍男也容易因此而感到擔心，這樣的兩人既迷人卻又是最危險的。