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獨／拿球棒狂踹鄰居門！台中火爆男是清潔隊員　官方超扯回應曝

▲市府人員不滿鄰居吵鬧，竟持球棒嗆「給恁爸出來」。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中男持球棒狂按鄰居電鈴踹大門，遭爆竟是市府人員。（圖／翻攝爆料公社）

記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區一棟公寓日前一名賴姓男子，因不滿樓上住戶長期在家中製造噪音，竟持球棒上門理論，不僅狂敲門，還出腳踹門，高分貝大喊「給恁爸出來」，嚇得住戶趕緊報警。但有民眾向《東森新媒體ETtoday》爆料，賴男竟是清潔隊人員，台中市環保局也證實，強調案雖發生於下班時間，屬於私人行為，不過針對其與鄰居溝通的方式，區隊會勸導該員改善。

據悉賴男是北屯東清潔隊臨時人員，近日才考取正職等待升任，環保局表示，該名男子自106年3月6日進入北屯東清潔隊服務迄今，擔任車輛班的駕駛工作，平日工作交辦事項均能圓滿完成任務，與同仁相處間亦從未聽聞發生不愉快事件。

台中自男大生遭瑪莎拉蒂惡少重毆致顱內出血進加護後，又傳出大甲惡煞持球棒狠砸員警妻兒的賓士車，遭諷是「大甲球棒隊」，警方也祭出除暴安民專案，嚴厲執法掃蕩不法暴力行為。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲遭踹門的鄰居表示不提告。（圖／資料照片）

市議員蔡耀頡痛批，環保局人員最清楚噪音檢舉流程，但賴男身為環保局人員，沒有按照標準流程處理，竟用最糟方式處理，「拿球棒恐嚇威脅鄰居，官方帶頭當球棒隊嗎？」。

蔡耀頡也提到，市政府的工作同仁應該用高標準的來去檢視相關的行為，環保局身為該員的主管機關，竟僅將此事件列為私人行為。那所有暴力犯罪及相關違法行為，在私人下班時間是不是主管機關都不用管？

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