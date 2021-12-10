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雙12最後優惠！Galaxy M12超殺只要599元　無印良品不限金額85折限時三天

東森購物網攜手中華電信推雙12限時快閃活動（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網推雙12限時快閃活動，在台北信義區中華電信台北東區服務中心大方送給東森購物會員衛生紙、濃縮洗衣精及面膜，吸引不少民眾排隊領取。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

歲末大促火熱開打，雙12活動從暖慶進入正慶，電商平台紛紛釋出第二波好康，除了在信義區街頭免費送衛生紙、濃縮洗衣精及面膜，今（12/10）還有SAMSUNG Galaxy M12限量600元有找、三洋咖啡機不到80元，1折起夯品將在整點限時開搶，另外，無印迷關注的不限金額結帳85折活動也在今天登場，還有什麼沒買齊的，網購族可趁限定優惠買起來，搶今年最後一波便宜。

東森購物網推出四天限時快閃活動，在台北信義區中華電信台北東區服務中心大方送衛生紙、濃縮洗衣精及面膜，昨（12/9）已經送出蝶漾抽取衛生紙1212串，錯過的人，今明、後天準時報到，還是有機會拿免費贈品，12/10下午17:00送東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包1212包，12/11、12/12下午13:00分別送DeMon面膜1212盒、東風極柔3層抽取衛生紙1212串，而活動限東森購物會員才可領取，每人限領一次，註冊成為新會員可再獲得東森幣888枚。

品牌夯品則在蝦皮購物祭出限定優惠，1折起瘋搶時間曝光，今最殺的是在12～18點開搶SAMSUNG Galaxy M12，原價5,990元，限時限量只要599元；另推薦鎖定18～24點的三洋4人份咖啡機，原價790元，花79元就能入手。12/11大推搶APPLE HomePod mini，原價要3,000元，雙12祭出史上最低價，300元就能帶回家，將於18～24點開賣。

12/12當天更是每個整點不能錯過，蝦皮購物除了推Switch紅藍主機+健身環下殺1折賣1,298元，想換手機的話，年度話題新機iPhone 13 Pro破盤半價促銷16,450元；另外，伊萊克斯超級完美管家除蟎版推出驚爆價7,777元，飛利浦舒眠抗敏空氣清淨機現省3,000元，霓淨思極透光亮白淡斑精華超值組優惠價100元。

▲▼三星Galaxy M12。（圖／三星提供）

▲▼SAMSUNG Galaxy M12、APPLE HomePod mini今明兩天在網購平台有破盤價可以搶。（上圖／三星提供、下圖／Apple提供）

▲HomePod mini。（圖／Apple提供）

此外，無印迷想省荷包的機會來了，博客來MUJI無印良品館祭出限時三天雙12限定優惠，像是指定懶骨頭沙發組3999元、指定噴霧器精油優惠組1790元，以及壓克力2件9折、保暖內衣2件899元等，12/10～12/12活動期間，參展商品不限金額結帳85折，雙12當天結帳，再同享博客來全館滿2000元最高送200元E-Coupon回饋，可把握時間清空購物車。

博客來MUJI無印良品館雙12不限金額結帳85折（圖／翻攝自博客來）

▲博客來MUJI無印良品館雙12不限金額結帳85折，活動限時三天。（圖／翻攝自博客來）

遠傳friDay購物也在雙12加大促銷力道，全商品下殺1.2折起，原價近9千元義大利La Belle水鳥羽毛絨雙人暖冬被，現特價約千元；小林製藥小白兔手握暖暖包（40片）少量到貨，特價649元；韓國雪寶寶12H長效型貼式暖暖包（60片）特價僅519元，每片9元不到。觀察到歲末年終清潔需求強，多款清潔品也有特惠，「御衣坊」多功能生態濃縮橘油洗衣精2000ml 10入組，獨家價511元；「倍潔雅」舒適柔感抽取式衛生紙箱購，領券折扣後僅699元。

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