澤甯CP「告白影片挖出」　許瑋甯羞喊：害我這麼喜歡你！網狂重播

▲許瑋甯躺在邱澤懷裡，甜蜜合照閃瞎粉絲！（圖／翻攝自許瑋甯IG）

網搜小組／劉維榛報導

電影《當男人戀愛時》男女主角邱澤、許瑋甯今（10）日宣布閃婚，許瑋甯依偎在老公懷裡的合照甜翻粉絲。事實上，兩人在宣傳電影時，邱澤曾以「阿成土味情話」來向老婆大人求婚，如今畫面被挖出來，平時表情冷豔的許瑋甯，在專訪中狂害羞燦笑，當時粉絲就笑虧「雙方感覺有來電喔！」

國片《當男人戀愛時》上映後，邱澤與許瑋甯4月時曾上節目完全娛樂專訪，當時小編要求邱澤來一段「阿成的土味情話」戲碼，他超帥臨場反應與調情絕招，可把「老婆大人」許瑋甯逗得哈哈大笑。

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當時邱澤一秒阿成上身，挑眉看著許瑋甯，表示「妳不要再讓我看到妳」，許瑋甯反問「是安抓？」邱澤使出電眼調情「不然我見一次，就喜歡一次」，當下許瑋甯燦笑羞紅。

接著小編喊話再一個戲碼，邱澤又立刻阿成上身，詢問「我剛剛點的東西怎麼還沒來？」許瑋甯雙手交叉反問「啥咪？」同時還忍不住憋笑，邱澤則一臉堅定眼神回應，「我們的未來」，再度讓許瑋甯一秒心花怒放。

敬業的邱澤還加碼演出，詢問「皮卡丘多了左腳叫什麼？」許瑋甯雙眼直視卻笑而不答，邱澤隨即回應，「皮卡乒...」許瑋甯早已噴笑，邱澤又問「皮卡丘多了右腳呢？皮哪乓...那如果它突然跑起來呢？皮卡乒乓乒乓」，許瑋甯再度笑暈，還整個人趴在桌上笑開懷。

▲許瑋甯被阿成撩到超害羞。（圖／翻攝完全娛樂）



接著來到「浩婷土味情話」的劇場時，許瑋甯反而頻頻NG，喊話「你為什麼要一直害我」，邱澤則反問「我害你什麼？」許瑋甯根本說不出口，邊害羞邊抖笑直呼「害我...這麼喜歡你」，邱澤收到滿滿的告白愛意後也笑到併軌，如今畫面再拿出來播放，原來兩人早已情定終身了。

▲浩婷土味情話戲碼狂笑場，羞回「害我這麼喜歡你！」（圖／翻攝完全娛樂）

而當時影片下方留言中，眾粉絲也許願澤甯CP能在一起，如今白馬王子與絕美公主確定牽手終生了，「邱澤和許瑋甯好登對，如果雙方目前真的都單身的話，希望能在一起」、「超有CP感的倆人」、「我覺得兩位感覺滿登對的，俊男美女」、「雙方感覺有來電喔」、「土味情話學起來」。