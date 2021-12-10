哪對CP「拍戲拍到結婚」最震撼？　鄉民全點他：世界公敵

記者邱晟軒／綜合報導

藝人許瑋甯與邱澤今（10日）上午突宣布兩人已結婚！對此有網友就好奇，「哪些人也是演戲演到最後現實結婚的？」貼文曝光後，引發全場點名1對超人氣閃婚夫妻，更有男網友崩潰直喊「根本世界毀滅」。

許瑋甯上午在臉書分享喜訊，宣布與男星邱澤結婚，「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了，謝謝所有人的關心」，同時曬出左手無名指大鑽戒，羨煞不少網友。

對於邱澤和許瑋甯爆結婚喜訊，有網友就在批踢踢八卦板以「哪些人也是演戲演到最後現實結婚的？」為題發文表示，看到邱澤和許瑋甯閃電結婚，突然很好奇有沒有什麼演員或藝人，拍戲擔任男女主角，最後現實真的結婚的？

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▲▼哪些人演戲演到最後現實結婚？話題引爆鄉民熱議。（圖／翻攝批踢踢）

貼文曝光，立刻掀起網友熱議，「神鵰俠侶就兩對了」、「小布裘莉」、「雙宋（宋仲基和宋慧喬）啊，不過也離了，藝人結離婚跟喝水一樣平常」、「陳妍希、孫儷、楊冪」、「白家綺吳東諺啊，不過都不是主角」、「林心如跟霍建華也是吧」、「很多，數不完的吧」。

不過綜合所有留言，今年5月閃電宣布結婚的新垣結衣和星野源獲得最多網友點名，紛紛崩潰回應「我老婆結衣！Ｘ」、「世界公敵星野宅啊」、「月薪嬌妻」、「星野結衣」、「月薪嬌妻裡的男女主角」、「星野源，ＸＸＸ」、「結衣啊，世界毀滅」、「月薪嬌妻啊，比疫情還要讓我驚訝！」。

▼星野源今年5月套牢新垣結衣。（圖／翻攝自推特）