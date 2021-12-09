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「噴火龍來了」到屏東九如看賴馬繪本展　玩滅火任務

▲九如全人照顧整合支援中心辦理「知名台灣繪本作家賴馬作品特展 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲九如全人照顧整合支援中心辦理「知名台灣繪本作家賴馬作品特展 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府社會處九如全人照顧整合支援中心結合親子天下於三樓親子繪本屋辦理「知名台灣繪本作家賴馬作品特展」，運用繪本角色立偶打造溫馨閱讀角落，內含賴馬老師著名系列繪本「賴馬情緒四部曲:不哭、不氣、勇敢不放棄」，每本主題皆與情緒有關，非常適合父母引導小朋友學習情緒管理，以及做為老幼代間溝通的互動媒材，展期至111年3月31日。

▲九如全人照顧整合支援中心辦理「知名台灣繪本作家賴馬作品特展 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

配合展覽，賴馬老師經典不敗繪本「我變成一隻噴火龍」藏身在三樓玩沙區好玩又有趣的AR互動牆裡，爸爸、媽媽或阿公阿嬤可以陪著小寶貝，利用手機APP掃描，找到牆面中「五個任務點」，就可以開始執行滅火救援任務。

九如全人照顧整合支援中心三樓館室，除了有豐富多元、刺激兒童發展的遊戲空間，可以讓小寶貝們盡情的玩耍，還有多達2,500本以上的特色繪本，鼓勵親子或祖孫共學，並且定期每週二下午3點以及每週四上午10點會有志工媽媽在現場說故事，歡迎爸爸、媽媽或阿公阿嬤陪著小寶貝一起來同樂。

疫情警戒期間來館請配合相關防疫措施，更多活動詳情請搜尋「九如全人照顧整合支援中心」臉書粉絲專頁。

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