鮮肉晨跑被40歲阿姨搭訕！才交談3句秒說：給我看看　劇情神展開

▲鮮肉晨跑「40歲阿姨突搭訕」，秒甩2句話劇情神展開。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友日前在Dcard表示，他在住家附近的公園晨跑時，突然被一名年約40多歲的阿姨她搭訕，對方起初只是打招呼「年輕人，願意來跑步，真健康啊」不料下一話卻讓他當場傻眼，宛如「不想努力了」玩笑話真實上演。

原PO表示，為了參加馬拉松賽事，他最近每天都會晨跑，不料這幾天他戴墨鏡、口罩跑步時，突然被一名阿姨搭訕說「年輕人願意來跑步，真健康啊」，由於他覺得對方很奇怪，點點頭後就加快腳步，試圖甩開對方，沒想到阿姨卻跟了上來。

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由於他不論加速或減速，阿姨都一直跟在旁邊，讓他實在受不了，就主動問對方「有什麼事嗎」，結果阿姨竟然說「你蠻帥的，要不要跟我一起去吃早餐」、「感覺就很帥，要不你拿下墨鏡給我看看，我請你」，嚇得他立刻拒絕，快步離開現場。

貼文分享後立刻引發網友熱議，有人說「你搞不好錯過了，下半輩子不用努力的機會了」、「現實中真的會上演這種劇情喔」、「不想努力了嗎，哈哈」、「40還好吧，重點是身材」，也有人猜測「搞不好是要介紹女兒啊」、「可能在找女婿吧」、「我表姐就是在公園跑步，被未來的公公相中」。

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