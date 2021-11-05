20歲馬尾妹晨跑離奇失蹤　最後一句曾問爸爸「能不能來接我？」

▲山腳下監視器，拍下朱女上山時最後身影。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

湖北20歲女子朱甜甜1日出門上山晨練，怎料竟離奇失蹤，再也沒有回家。雙親和當地警方苦尋多日無果，不惜重返現場，重走女兒晨練路線，希望能找到一些蛛絲馬跡，但至今案情仍毫無進展，讓家屬不得不貼出尋人告示，「望知情人士提供線索，必重謝！」

綜合陸媒報導，朱女去年一直在深圳工作，直到最近聽聞湖北十堰老家有公家單位招聘，特意在上月18日回竹山縣考公務員。據悉，朱女生活單純規律，沒有談戀愛，但很喜歡運動，之前在深圳就有晨跑習慣，所以撇開讀書備考，常常5點出門晨跑，家人也見怪不怪。

朱母表示，她跟女兒總是保持密切聯繫，常常一通視訊電話漏接，對方就會馬上回電，最近女兒很認真準備即將在11月6日到來的考試，但整個人壓力不算太大，還規劃考完去旅遊，而且她也常常鼓勵女兒「考不考得好都沒事，就當作體驗，不用給自己太大壓力！」

▲朱女本該在11月6日赴考，但至今已失聯5天。（圖／翻攝自微博）

11月1日早上，朱女6點出門到南山公園晨練。監視器拍下，她6點47分在公園山腳下，身穿運動服，戴著耳機，周圍沒有其他人，所以她一如往常戴耳機跑步，沿著山腳旁的湖邊跑步，再照慣例走上山，待到達山頂才再折返回家。事後，家人按照這個路線重走了一遍，約1小時到達山頂，正常8點就能到家，但女兒卻離奇失蹤。

事實上，朱女失聯前曾和家人通過最後一次電話。當天上午7點41分，朱父打電話問女兒何時回來，小朱表示還要一下子，並在電話裡詢問「今天跑得有點累，能不能來接我一下」但朱父回應「馬上要出門上班了」。8點20分，朱父再次打給女兒，朱女手機已經關機。

對此，朱母強調，女兒每天出門晨練前，都會把手機充滿，而她向通訊單位調紀錄後，發現女兒的電話7點58分就已經沒有訊號，不可能是沒電了。到了當天下午，朱母也給女兒打電話，發現關機了，又連繫上丈夫，得知早上女兒手機就關機，「我感覺不對，馬上叫親友去敲門，一開始怕是回到家出意外，後來親戚感到家裡開鎖，才發現小朱原來一直沒回家。」

▲家屬貼出尋人啟事，希望能盡早找回女兒。（圖／翻攝自微博）

據悉，南山公園幾個出口都有監視器，而且公園整體面積不大，花上半天就能爬遍，不太可能迷路，但只有山腳下有監控，再往山上就都沒有了。目前監視器畫面顯示，小朱最後身影出現在山腳，所以失聯位置可能是在上山途中或山頂。

朱母難過地說，女兒出門時天色確實較暗，但那個時段河邊有很多人跑步，還有很多人和清潔員陸續上山，應該不算危險才對。

目前當地公安機關已經介入調查，除多次派員上山搜救，也透過監視器逐一清查可疑人物，但事發至今仍無任何發現，引起當地民眾關注，還有網友紛紛留言提醒，「很多跑步遇害的都戴耳機了，完全聽不到有人靠近，還是盡量避免戴耳機一人在外吧！」

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