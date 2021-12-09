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國軍三峽「極機密P4實驗室」　18年前發生過　中校操作意外染SARS

▲▼實驗室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲實驗室。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

中央社

中央研究院P3實驗室傳出COVID-19感染事件，在2003年SARS時期，位於新北三峽的國防醫學院極機密P4實驗室，當時44歲詹姓中校疑似因操作不慎染疫，所幸未擴散，但相關作業安全及病毒儲存引發外界關注。

生物實驗室依照危險程度分成P1至P4共4個等級，P4屬最高等級，因研究高危險性的活體病毒，必須配備生物安全箱及完整防護服才能作業；遭傳是COVID-19病毒緣起的中國科學院武漢病毒所，即擁有P4實驗室。

根據立法院法制局2004年3月發布的「從實驗室染嚴重急性呼吸道症候群（SARS）事件看生物研究安全法制化」專題研究報告指出，2003年7月5日全球SARS疫情結束之後，新加坡同年9月9日發生一起新加坡國立大學醫學院27歲博士後研究員，在實驗室感染SARS的意外 。

報告提到，繼新加坡之後，同年12月17日台灣發生國防醫學院預防醫學實驗室（國內唯一P4級實驗室），當年44歲的詹家琮中校感染SARS事件，屬特殊個案且未擴散；詹家琮也是台灣最後一名SARS確定病例，退伍後成為中央研究院研究技師。

軍方人士日前接受中央社訪問時表示，國防醫學院的P4實驗室是前總統蔣中正指示下秘密設立，直至前總統陳水扁2003年SARS疫情爆發後前往視察，外界才得知台灣擁有P4實驗室，且當年全球P4實驗室僅個位數，目前全球約50座。

這座P4實驗室位在新北市三峽，由憲兵及層層鐵網封鎖，戒備森嚴、還沒有門牌，屬國軍最機密單位之一。

軍方人士說，P4實驗室是國軍核生化防護作戰重要單位，儘管甚少曝光，但無論是過去SARS防治或現在的COVID-19疫情，均協助業界研發全自動核酸檢測試劑，強化台灣防疫能量。

此外，國防部今年10月19日召開記者會宣布，現有P4實驗室約30年前建置，因安全法規不斷精進，目前已不符現行法規，因此將建置新型P4實驗室，藉此符合國際最嚴格的加拿大標準，成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

按照生物實驗室規範，P1實驗室最單純，只須設有實驗工作台及洗手槽等；P3實驗室則是操作第3級危險群微生物實驗室，不僅須設置高壓蒸氣滅菌器外，還需具負壓定向氣流，以避免病原菌外洩。

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