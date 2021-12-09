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「2021桃園新創日」集結55家新創公司　打造交流平台

▲2021桃園新創日55家新創公司同交流。（圖／市府提供）

▲智易能系統公司的浮風式咖啡烘焙機。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園新創日」9日於農水署桃管處大禮堂舉行，共集結超過55家的新創公司及10組加速器聯合展示。市長鄭文燦表示，桃園新創日是一個夢想啟航、夢想成真的開始，期盼透過桃園新創日，積極與企業機構合作，不僅讓產業創新發揮加乘效果，也讓新創團隊得到更多的資金挹注與支持。

▲2021桃園新創日55家新創公司同交流。（圖／市府提供）

▲達標智源公司的360度環景攝錄影相機。（圖／市府提供）

鄭市長表示，市府長期以來致力於推動創新創業發展，為幫助具有清晰商業模式及獨特競爭優勢的新創團隊，市府成立青創指揮部、安東基地以及新明基地等三大青創基地，至今已輔導超過188組新創團隊，並協助團隊取得超過2億元的各類創業資金，相信未來再加上虎頭山創新園區，和甫成立的桃園設計庫，能夠給予年輕朋友更好的發展空間。

▲2021桃園新創日55家新創公司同交流。（圖／市府提供）

未來市府也會持續努力，提供更多土壤與空間，讓所有年輕朋友在創新創業的道路上都能勇敢追求。鄭市長也說，創新力的成長是台灣的特色，台灣歷經不同階段的經濟發展，目前在全世界的創新評比當中，台灣名列前茅，期盼未來持續向以色列等新創指標國家學習，同時也鼓勵民眾給予新創團隊更多支持，讓台灣的新創生態圈更蓬勃發展。

▲2021桃園新創日55家新創公司同交流。（圖／市府提供）

鄭市長也巡攤聽取多個新創團隊的研發成果及構想，包含達標智源公司的360度環景攝錄影相機、智易能系統公司的浮風式咖啡烘焙機，及社會企業公司第三人生科技公司的熟齡網紅培育計畫、台灣心輔犬培育團隊的心輔犬互動教育計畫等。

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