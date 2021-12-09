快訊／P3實驗室確診女Ct值曝光！　陳時中：目前判定是Delta

記者嚴云岑／台北報導

南港P3實驗室人員做新冠肺炎實驗時不慎染疫，據了解Ct極低，分別為15與23，目前疫調仍在進行中，中央流行疫情指揮中心今（9）日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，病毒株變異點還是要進一步檢測，但目前判定是Delta。

指揮中心指出，個案已經咳嗽一週，直到8日嗅覺、味覺異常，主動就醫，才驗出PCR陽性，初判是工作場域受汙染，導致不慎感染。目前指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已緊急進駐現場指揮，衛生局也開始匡列。

另外，指揮中心發言人莊人祥向媒體表示，個案打過2劑莫德納。但未透露其施打時間，仍不清楚是否為突破性感染。知情人士表示，該個案Ct值低於20，病毒量高，足跡又廣，現在大家都很緊張。

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據悉，這名確診者足跡遍布南港、汐止一帶，包括遠雄廣場、汐止家樂福、南港Global mall環球​購物中心等地，台北市的部分則有京站時尚廣場。上述業者接獲通知後，紛紛進行全館閉店清潔、消毒作業。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案已做過2次PCR，都是陽性，第一次Ct值15、第二次Ct值23，主要症狀就是咳嗽、嗅味覺異常，大致狀況還不錯，咳嗽症狀在通報時已經有所改善。