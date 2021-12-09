確診女「很大機會是Delta」！前台大醫曝原因：魔王根本沒離開

▲南港P3實驗室。圖非當事人。（圖／中研院提供）

記者李佳蓉／採訪報導

今（9）晚爆出一名南港P3實驗室20多歲女員工在做新冠實驗時不小心染疫確診，Ct值相當低。知情人士透露，恐匡列50人以上。前台大感染科醫師林氏璧指出，其為台灣首例實驗室感染，研判很可能是Delta，他也透露原因，「新聞上都是Omicron ，但你別忘記已經被證實能耐的魔王：Delta根本沒離開」。

前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，零確診並非理所當然，國人要居安思危，然而這背後要靠著多少人的努力，「這就是為何我們還要戴口罩，掃實聯制條碼的原因。」他也想向實驗室檢驗人員說聲辛苦了！其為台灣首例實驗室人員染疫，而他也認為基因定序很大機會是Delta，「因為近來境外移入定序案例幾乎都是Delta。」

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林氏璧直言，近日新聞上都被Omicron佔據版面，「但你別忘記已經被證實能耐的魔王：Delta根本沒離開。」它已在歐洲、美國、韓國又再度燒起來，隨時都要攻破防線。他說，Delta已試著入侵台灣4次，後來都成功擋住病毒，希望這次也能一樣挺過。也呼籲大家疫苗打好打滿最重要。

▲林氏璧說，大魔王Delta四度威脅台灣，最後都有被守住。（示意圖／ETtoday資料照）

針對該個案情況，有知情人士透露，目前沒有真的去算匡列多少人，但相信數字不會太少，應該會匡列相當人數，有可能匡列到50人以上，而且個案接觸單位蠻多，現在也擔心隨著疫調，匡列會越來越多。

知情人士表示，現在也快速成立篩檢站，目前會設在忠孝院區，接觸者、疫調匡列者盡快篩檢並做高規格隔離，第二圈疑似可能接觸者，就算防護做的還不錯，同樣也會匡列第二圈，做居家或自我健康管理，目前假想狀態會比Delta還更高規格處理，初步了解個案有雙北足跡，足跡已經充分掌控，會去做分類，有疑慮的都會匡列。

指揮官陳時中及發言人莊人祥傍晚至板橋車站視察新冠疫苗接種狀況，被問到此事回應，「目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的，目前我們CDC跟張教授也到那地方，去現場了解直接來指揮，目前情況仍在複驗中，當然需要隔離也展開疫調隔離。」

陳時中表示，目前了解個案是在工作場域受到汙染而染疫，由於才剛掌握到消息，大家已火速分頭在進行，「張教授主要做實驗室相關過程了解，衛生局疫調就很專業，由衛生局掌握。」至於詳細狀況仍待釐清後再向大家說明。