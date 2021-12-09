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南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」　中研院回應曝光

▲▼中研院P3實驗室。（圖／中研院提供）

▲中研院P3實驗室人員傳出確診。（圖／中研院提供，照片人物非染疫者）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土已超過1個月無確診個案，但《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，在中央研究院南港P3實驗室的人員，做實驗時不小心染疫確診，讓「本土+0」破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也證實，「目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的」，目前仍在複驗中；中研院今（9日）傍晚則低調表示，一切以指揮中心說法為主。

根據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，一名在中央研究院南港P3實驗室的人員，因在做試驗時不小心染疫確診，北市府人員透露北市已接獲通報，但衛生局並未給予正面回應；陳時中稍早則證實，「目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的」，目前仍在複驗中。

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中研院之前也針對生物醫學科學研究所下的P3 實驗室進行介紹，並指這間實驗室少有鎂光燈照射，卻是中研院抗疫作戰的重要後盾，日夜忙著「養」病毒，以檢測疫苗、藥物、試劑有效性。

去年的抗疫大仗，則是由中研院生醫轉譯中心新興傳染病專題中心執行長、生物醫學科學研究所研究員林宜玲負責領軍，她曾對外表示，這輩子從沒這麼努力工作過，因為生醫所的P3實驗室，要研發定量病毒方法，以協助驗證院內各項的檢驗試劑、藥物、疫苗的有效性。

《東森新媒體ETtoday》嘗試詢問林宜玲看法，但無法取得回應。

而生物實驗室依照危險程度分成 P1到P4 四個等級，根據中研院資料，P1 實驗室最單純，只有洗手台、工作區、實驗衣，如同大學生物實驗室；P2實驗室則加上生物安全櫃，比較危險的生物、怕被汙染樣品，統統必須在安全櫃裡進行。

▼生物實驗室依危險程度分成 P1到P4 四個等級（圖／中研院提供）

▲▼中研院P3實驗室。（圖／中研院提供）

至於P3實驗室，則像是把整個實驗室變成安全櫃，實驗室內是負壓，相比於室外壓力較小，故氣流只能從室外往室內吹，不能由室內往外吹，避免病原菌外洩。另外還有雙門滅菌鍋，實驗用品必須經過高溫高壓、蒸氣滅菌之後才能由外部取出。

▼中研院P3實驗室示意圖。（圖／中研院提供）

▲▼中研院P3實驗室。（圖／中研院提供）

至於最神秘的P4則與P3大同小異，但人員必須穿著連身供氣正壓防護衣，衣服外面是負壓、內部是正壓，作用是防止病原菌隨氣流竄進防護衣內。

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