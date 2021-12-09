快訊／永和逆子「弒父砍手腳」倒進排水溝…若無其事回家畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市永和一名男子先用枕頭把84歲父親悶死，再用美工刀、鋸子肢解遺體並塞進行李箱，再騎機車載到大排水溝丟棄，警消人員在稍早打撈起死者的頭顱，並調閱監視器發現，凶手在犯案後若竟無其事回家。據了解，凶手面對警方有問必答且心平氣和，態度相當冷血。

▲符男犯案後若無其事回家。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，84歲死者是榮民身分，約30年前離婚並搬回台中獨居，靠著政府津貼過活，直到去年，身體虛弱的他在朋友介紹下住進了長照中心；而54歲符男年輕時靠打零工維生，結婚並育有2女；符男的77歲母親名下有2房在出租，可靠收租金生活，但20年前開始罹患失智症且病情每況愈下，所以符男放棄工作，開始白天顧女兒，晚上顧媽媽的生活。

符男向警供稱，父親從他小時候就開始言語霸凌母親，雖然從來沒有動手，但是給予非常大的精神壓力，後來父母離婚，父親搬回台中。直到上月24日，父親說要回北部度過晚年，打電話請求他去載，但一回到家，父親就開始跟妻子要錢還大聲嚷嚷，符男又想起過去痛苦的童年，憤而種下殺機。

▲逆子弒父分屍，塞進行李箱後拖行到大排水溝丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

11月28日晚間，符男趁父親熟睡時用枕頭將其悶死，並把遺體拖到頂樓儲藏間放著，直到12月6日屍體傳出腐爛味，符男決定把遺體載到別處丟棄。但遺體的體積大，放進白色收納箱後蓋子無法蓋上，符男一不作二不休，把遺體拖出並使用美工刀切割四肢的皮肉切開，再拿鋸子進行肢解並放進行李箱。

到了7日凌晨，符男騎車把行李箱載運到保平路大排水溝傾倒。符男犯案後把凶刀、行李箱、收納箱丟棄，再一臉若無其事地回家。

根據符男的臉書，看起來個性陽光且經常騎名貴單車趴趴走，難以想像是啃老族，但從2013年開始，符男時不時在大賣場、超商偷東西，像是牛奶、便當、啤酒、紅茶等平價食物；今年5月間又在中和好市多裡偷了2件合計1700多元的POLO衫被抓。是否精神狀況出了問題或是另有隱情，警方還在調查。

▼頭顱已在稍早被找到。（圖／記者陳雕文翻攝）



