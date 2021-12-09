快訊／永和逆子「殺父分屍」移送地檢署！　頭低低不發一語

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市永和區一名符姓男子殺父後，竟將父親頭顱、四肢砍下棄屍新店溪，8日有民眾經過大排，看到只剩軀幹的屍身嚇壞報警，案情才曝光！警方8日深夜逮到符男，其辯稱行兇原因為「父親長期對母親家暴」，但警方調查發現，符男父母早已分居近30年，正深入追查他的犯案動機。

▲▼符男遭移送地檢署。（圖／記者陳雕文攝，下同）

▲新北永和8日有民眾驚見無頭屍，當場嚇壞報警。（圖／記者陳以昇翻攝）

稍早警方於保平路352巷尋獲符父已泡爛的頭顱，搜索現場全部人員撤退，待10日上午7至9時抽水站放水到新店溪後，再徒步下去搜索死者四肢。而符男9日傍晚5時許被警方依加重殺人以及毀損遺體罪移送新北地檢署偵辦，只見他面對記者提問，頭低低不發一語。

▲永和分屍案，符男8日深夜被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

針對這起案件，新北市長侯友宜親自致電慰勉專案小組辛勞 並表示新北人口眾多、幅員廣大，治安狀況當然複雜，已要求警察局持續掃黑打擊犯罪，同時強調，「我要在這裡特別要求，也要拜託全民一起來支持警察，我們會不斷地持續破案、不斷地掃黑、壓制犯罪，讓新北市平安，讓我們的市民都能夠安居樂業」。