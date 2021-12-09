永和逆子臉書照超陽光...黑歷史被起底　2原因殘忍肢解父親

記者陳雕文／新北報導

新北市永和「逆子弒父分屍案」震驚全台，凶手8日落網後供稱，因為父親長期對母親家暴他才痛下殺手，但警方發現，凶手的父母已分居30年！因此還在釐清真正的行凶動機。據悉，凶手用枕頭把父親悶死後，將遺體拖到頂樓加蓋的鐵皮儲物間丟棄，後來因為2個原因，他才決定以刀、鋸子分屍載到排水溝丟棄。

▲符男拖行李箱到大排水溝棄屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，84歲死者是榮民身分，約30年前搬到台中獨居，靠著政府津貼過活。直到去年，身體虛弱的死者在朋友介紹下住進了長照中心。上月24日決定回家度過晚年，打電話請求符男載回家，沒想到回家後竟發生憾事。

符男向警方供稱，不滿父親長期對重度失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，用枕頭將人悶死，並把遺體拖到頂樓儲藏間放著，直到12月6日屍體傳出腐爛味，符男決定把遺體載到別處丟棄。

但符男將父親放進白色收納箱時蓋子無法蓋上，他一不作二不休，把遺體拖出並用美工刀切割四肢，但他發現皮肉切開後，骨頭完全切不動，再拿鋸子進行肢解。後來符男將肢解的遺體、美工刀、鋸子、血衣全放進行李箱，7日凌晨騎車把行李箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

▲由於聞到屍臭，符男嘗試把父親的遺體塞進白色收納箱，但蓋子蓋不下去，因此決定分屍，並把收納箱丟棄在垃圾場。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，符男過去靠打零工維生，結婚並育有2女，後來跟妻子及女兒分居，且從20年前便無業並跟母親同住，平時靠母親收房屋租金過活。

從符男臉書發現，他看起來個性陽光且經常騎名貴單車趴趴走，難以想像會是啃老族，且從2013年開始，符男時不時在大賣場、超商偷東西，像是牛奶、便當、啤酒、紅茶等平價食物；今年5月間又在中和好市多裡偷了2件合計1700多元的POLO衫被抓。是否精神狀況出了問題或是另有隱情，警方還在調查。

知情人士表示，符男的母親名下有兩間房在出租，上月24日，符男的父親一回到家就開始要錢。知情人士推測，符男可能是覺得母親的房產未來就會是他的，但父親回家好像就要開始霸佔一切，他才決定痛下毒手。

▼從符男的臉書來看，其外型陽光，經常騎單車拍照留念，看不出是啃老族。（圖／翻攝自符男臉書）