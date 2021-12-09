快訊／永和逆子「弒父分屍」倒排水溝…找到泡爛頭顱！

記者陳雕文／新北報導

新北市永和「逆子弒父分屍案」震驚全台，凶手8日深夜落網，扯說行凶原因是「父親長期對母親家暴」，但其父母已分居近30年！何來「長期施暴」？因此警方正深入追查真實動機，並在稍早於保平路352巷找到了死者的頭顱。

▲頭顱已在稍早被找到。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲永和大排水溝8日驚見無頭屍，兇手抓到了。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，凶手用枕頭把父親悶死後，將遺體拖到頂樓加蓋的鐵皮儲物間丟棄，後來因為遺體發臭且收納箱放不下，他才決定以刀、鋸子分屍載到保平路的排水溝丟棄，稍早警方在距離軀體約750公尺的排水溝下游處找到了頭顱，至於其他軀幹還在打撈中。

原來，84歲死者是榮民身分，約30年前搬到台中獨居，靠著政府津貼過活。直到去年，身體虛弱的死者在朋友介紹下住進了長照中心。上月24日決定回家度過晚年，打電話請求符男載回家，沒想到回家後竟發生憾事。

▲永和大排水溝8日驚見無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

符男向警方供稱，不滿父親長期對重度失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，用枕頭將人悶死，並把遺體拖到頂樓儲藏間放著，直到12月6日屍體傳出腐爛味，符男決定把遺體載到別處丟棄。

據了解，符男過去靠打零工維生，結婚並育有2女，後來跟妻子及女兒分居，且從20年前便無業並跟母親同住，平時靠母親收房屋租金過活。

▼目前已打撈起頭顱，警、消人員正在尋找其他軀幹。（圖／記者陳雕文翻攝）