陪應酬被要求短裙「越短越好」　OL怨：月薪不到40K值得嗎？

▲一名女網發文抱怨，應酬時老闆每次都要求她要穿短裙，讓她身受豬哥客戶騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

應酬是最困擾上班族的事情之一，也是讓女性最容易遇到「職場性騷擾」的一件事。一名女網友近期就在網路上抱怨，自己的老闆常要她陪應酬，甚至每次應酬都要求她穿短裙，而她應酬的座位都是在客戶旁邊，遇到豬哥客戶讓她身受其擾。

這名女網友於《爆料公社》發文表示，老闆每次要她去應酬都很抗拒，原因並不是老闆對她不好，而是每次都要求她應酬時要穿短裙，甚至「越短越好」，不夠短還會要她回家換，有次還直接幫她買，讓她懷疑自己是否為老闆的「陪酒小姐」。

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她於文中表示，應酬時若遇到好的客戶就不會有事，但若遇到比較「豬哥」的，就會「一肚子火」，而發文當天晚上恰巧就是要與「豬哥客戶」見面，讓她忍不住在網路上發聲，「每次應酬不是摸腿，就是言語上吃我豆腐」，而自己老闆又是「爛好人」，每次反應得到的回覆都只是叫她忍，她還形容看到這位客戶的臉，「連作夢都想吐」，讓她最受不了的是，月薪不到4萬還要遭受這種污辱，並在文末詢問其他網友，「真的值得我繼續忍嗎？」

貼文一出，引出許多網友替她抱不平，「不要忍了啦，去純陪喝酒的店上班都比40K多，教老闆了解一下行情好嗎，有特殊業務要你做就要夠錢啊」、「摸成這樣不到4萬，傻眼」、「離職了吧，這已經是騷擾了」、「你老闆不想花錢請外面的小姐吧，當然要對你好一點，只是我覺得不用這樣委屈自己，因為早晚會吃虧」、「不值得，不管薪水多少，被人吃豆腐就是不行啊！」