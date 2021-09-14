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穿洋裝被男客騷擾！媽卻勸保守「要給別人探聽」女大生心累訴苦

▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO穿白色洋裝，被媽媽店裡的男客騷擾「原本要虧她」。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女大生日前在《Dcard》匿名PO文「我媽叫我不要再穿這種衣服」，說她穿著白色連身短裙回家時，卻在媽媽店裡遇到男客騷擾「原本都要虧她了！」沒想到媽媽事後卻勸她保守一點、交男友也不要帶回家「還是要留一些給別人探聽。」女大生不捨又心累，「我難過並不是我媽媽說的那些話，而是我們的社會氛圍使我媽媽對我說些話……」

這位女網友文中表示，她當天穿了一身白色的連身短洋裝出門，辦完事後回到媽媽工作的店裡，「此時有一個算是我媽認識很久的客人看到我，然後那個客人就對我媽說：『這妳女兒喔？啊妳不說我原本都要虧她了！（台語）』。」

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不只如此，男客還一直盯著她，原PO要回家的時候，對方還狂追問媽媽「妳女兒要讀哪裡啊？妳女兒有沒有男朋友？」並問了一些原PO沒聽清楚的問題。當下，原PO媽很生氣地回了一些話，事後卻和她說「妳以後不要再穿那件白色的洋裝了。」

原PO媽開勸，「妳在大學穿什麼衣服都可以，但是回到家就穿簡單一點，牛仔褲和基本的T shirt 就好了」，強調「我們這邊比較保守，別人很容易講有的沒有的。」這讓女大生很不解，衣服明明沒有不雅觀、暴露，為什麼不能穿，媽媽卻只能說「沒辦法，可能我們這邊就比較保守吧！」

▲▼女子、女人、女生、正妹、修圖、攝影、拍照、底片、相機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男客還追問原PO媽「她有沒有男友？」（示意圖／Pixabay）

除了衣服之外，原PO媽也提到交男友這件事，直說她在大學多交幾個男朋友都沒關係，「但還是不要隨便把男生帶回家（她的意思是不要隨便帶回家過夜），畢竟還是要留一些給別人探聽。」

聽到媽媽的話，女大生深感無奈和心疼，她能理解媽媽為何會說這些話、為何勸她不要穿那件短洋裝，「但我想很大部分的原因，是不希望自己的女兒深處輿論的風波之中，或受到其他人的騷擾。」儘管媽媽是為她好，原PO還是有很多負面情緒，尤其媽媽明明是個開明的家長，卻因為社會風氣，不得以得跟她說這些話。

貼文一出，許多女網友超有共鳴，「有時候真的會不爽又難過的覺得，為什麼這種事不是男生反省自律，而是檢討女生不自愛、不保守」、「保護自己重要，但懂得尊重才是應該要學的」、「講到探聽就覺得好累喔！聽到家長講這兩個字會覺得有壓力」、「我媽媽也跟我說過類似的話，後來遇到一些噁男，才覺得我媽說得是對的，她是想讓我好好保護自己。」

原PO事後也更新貼文，說自己會想發文，就是想到可能很多女生會遇到相同問題，「想給曾經和我遇到一樣情況的女生，一個溫暖的抱抱。」她也直呼，這並不是自己或家人的問題，「想引用b97內文提到的『你可以教她提高警惕，但不能讓她害怕穿碎花洋裝』，或許我們只能從自身做起，給予我們的下一代正確的概念。」

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