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再登《富比士》百大影響力女性　蔡英文：肯定的是台灣2300萬人民

▲▼美國商業雜誌《富比士》公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文名列第9名（圖／翻攝《富比士》官網）

▲美國商業雜誌《富比士》公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文名列第9名（圖／翻攝《富比士》官網）

記者杜冠霖／台北報導

美國商業雜誌《富比士》昨（7）日公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文再度入榜，從去年的第37名，今年一躍第9名，歸因於她向美國示好，並成功控制新冠肺炎疫情的擴散。蔡英文表示，在這篇報導，我只是台灣的代表，但實際上，國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。

蔡英文指出，自己的感觸很深，從去年的疫情到現在，台灣從疫情中站穩腳步，國際上的這些肯定只是一篇報導，但是背後最值得我們驕傲的，是台灣人一起團結防疫，一起攜手走過的這段過程。

蔡英文表示，這一年面對疫苗的壓力，我們多管齊下，除了不斷向國際催貨購買的疫苗，在善的循環下，我們也獲得民主夥伴的幫助，共同度過這段考驗。現在，大家不分你我，依循施打疫苗，也齊心守護邊境，這才讓台灣再次被世界肯定。

蔡英文指出，台灣的經濟在疫情中逆勢成長，也是國際關注的焦點。今年，我們的經濟成長預估將是11年來新高、出口成績改寫歷史紀錄，股市更持續維持在17000點。這不僅代表我們的振興券政策發揮作用，也凸顯台灣在全球供應鏈扮演的重要角色。

對於年底的公投，蔡英文表示，我更希望大家一起理解台灣的關鍵時刻，此時此刻，我們不能倒退、也不能亂投。希望我們一起做出正確選擇，明年再讓世界看見台灣的成功。

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