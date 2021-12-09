澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

記者陳洋／澎湖報導

前公視董事長，也是澎湖子弟的鄭同僚日前返鄉，在漁市場看見魚販販售抱卵的母螃蟹，馬上PO文表示痛心，議會也有議員響應，要求農漁局應該向中央反映，把母蟹一律列為全年禁捕，為螃蟹留下一絲生機。

▲前公視董事長，也是澎湖子弟的鄭同僚在臉書PO文表示痛心。（圖／記者陳洋翻攝）

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鄭同僚在個人社群上說，小時候潮間帶常見的小魚小蟹，現在都看不到了，走一趟菜市場，又看見公開販售抱卵的母蟹，他很痛心，尤其漁市場才距離農漁局不到200公尺，質疑官方如何能容忍這滅種式的濫捕。

此文馬上引起地方上關注，有議員在質詢時就要求，農漁局應該向中央反映，禁捕母蟹的期間該擴及到全年，農漁局長也回應，目前的法規是8月16到11月15這段繁殖高峰期禁捕母蟹，已經向漁業署反映是否修正規定。

▲縣議員陳慧玲質詢+農漁局長胡流宗回應。（圖／記者陳洋翻攝）

漁民則說，其實多數漁民都有保育觀念，他們在海上要是抓到螃蟹，太瘦的會直接丟回大海，抱卵的也一樣，為的就是保護新一代的螃蟹產出，若連抱卵的都不放過，他們也怕將來沒螃蟹可捕。

螃蟹在秋冬季節最肥美，好吃的是蟹殼裡的蟹黃，也就是螃蟹的肝胰臟部分，反倒是母蟹一旦抱卵，蟹肉品質就下降，因為母蟹把養份都供給蟹卵，蟹肉就會偏瘦，賣價更差。

▲螃蟹在秋冬季節最肥美，蟹黃更是老饕的最愛。（圖／記者陳洋翻攝）

雖然目前販售抱卵的母蟹，因為過了禁捕期並不違法，但抱卵母蟹本來就不是民眾首選，此時販售抱卵母蟹，可能飽不了魚販口袋，卻扼殺了螃蟹的下一代，其實並不划算也令人反感。