酒駕男喝超茫「把吹嘴當奶嘴」警傻眼　狂灌水還喊再來一杯

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區50歲李姓男子7日晚間騎機車外出，但一路搖搖晃晃遭巡邏員警攔查後，由於他全身酒味，立即被要求實施酒測。李男不斷辯稱他意識清醒，但卻一度把酒測用的吹嘴含在嘴巴，有如吸奶嘴一樣，讓現場員警相當傻眼，最後他也因酒精濃度超標，依公共危險罪移送地檢署偵辦。

▲酒駕男喝茫把吹嘴當奶嘴，還辯再來一杯補充能量。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲酒駕男一度把吹嘴當奶嘴放入嘴巴，讓警方相當傻眼。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民一分局十全路派出所員警於7日晚間，巡經三民區同盟一路時，見一台機車搖晃不穩，員警立即前往盤查。李男（50歲）全身酒味，警方立即對他實施酒測，過程中李男不斷辯稱自己意識清醒，會配合警方酒測，卻一度把酒測用的吹嘴含在嘴巴，如同嬰兒吸吮奶嘴。





▲李男酒測超標，全案依公共危險罪移送地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，當時李男與友人飲酒聚餐完畢後，才正騎車要返家，未料幾分鐘後便遭警方攔下，由於他十分擔心酒測值超標，一度不願意配合警方實施酒測，甚至不停地喝水，更向警方表示要再來一杯補充能量。

最後在警方相勸下，李男才乖乖妥協，表示真的會好好配合警方辦案，眼見自己酒測值超標，無奈地表示：「下次不敢了！」由於李男酒精濃度超標，全案也依公共危險罪移送地檢署偵辦。

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