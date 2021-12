印度國防參謀長殉職明火化　20分鐘飛行驚爆墜機！唯一倖存者曝光

▲印度國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

印度一架軍用直升機8日墜機奪走13條人命,國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)夫婦陣亡,唯一倖存者是空軍指揮官瓦倫辛格(Varun Singh)。拉瓦特夫婦遺體預計於10日火化,然而這起意外事發原因仍讓多名前軍官感到困惑,究竟這趟原本只要20分鐘至25分鐘的飛行途中到底發生什麼問題。

綜合新德里電視台等報導,這架Mi-17V5軍用直升機當時載著9名乘客及5名機組員,上午11時45分左右自泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一處空軍基地起飛,準備前往位在另座城市烏塔卡蒙德的國防參謀學院,怎知在距離目的地14公里處墜毀。到了中午12時20分左右,墜毀消息傳出,國防部接獲村民通報,趕緊派員搜救,但墜毀地點位在一片森林中,搜救難度高,已知當時飛機殘骸散落在山坡上,引發火勢。

Breaking: Army chopper crashes at Coonor in Nilgiris and it was carrying senior defence officials pic.twitter.com/eXmj7OHub0

印度空軍下午表示國防參謀長拉瓦特夫婦都在機上後,於晚間6時3分證實2人死訊,總計13人死於墜機事故,而拉瓦特夫婦遺體預計於10日進行火化。唯一倖存者是空軍指揮官瓦倫辛格(Varun Singh),身受重傷,目前正在軍醫院接受治療,與死神搏鬥中。

Group Captain Varun Singh is still fighting for his life in the hospital.

- He was earlier also awarded the Shaurya Chakra for combating mid air emergency in LCA Tejas.

- Prayers for #VarunSingh ji #vipinrawat #IndianAirForce pic.twitter.com/lfkEgviNwU