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印度國防參謀長殉職明火化　20分鐘飛行驚爆墜機！唯一倖存者曝光

▲▼印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）。（圖／路透）

▲印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一架軍用直升機8日墜機奪走13條人命，國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）夫婦陣亡，唯一倖存者是空軍指揮官瓦倫辛格（Varun Singh）。拉瓦特夫婦遺體預計於10日火化，然而這起意外事發原因仍讓多名前軍官感到困惑，究竟這趟原本只要20分鐘至25分鐘的飛行途中到底發生什麼問題。

綜合新德里電視台等報導，這架Mi-17V5軍用直升機當時載著9名乘客及5名機組員，上午11時45分左右自泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一處空軍基地起飛，準備前往位在另座城市烏塔卡蒙德的國防參謀學院，怎知在距離目的地14公里處墜毀。到了中午12時20分左右，墜毀消息傳出，國防部接獲村民通報，趕緊派員搜救，但墜毀地點位在一片森林中，搜救難度高，已知當時飛機殘骸散落在山坡上，引發火勢。

印度空軍下午表示國防參謀長拉瓦特夫婦都在機上後，於晚間6時3分證實2人死訊，總計13人死於墜機事故，而拉瓦特夫婦遺體預計於10日進行火化。唯一倖存者是空軍指揮官瓦倫辛格（Varun Singh），身受重傷，目前正在軍醫院接受治療，與死神搏鬥中。

然而這場事故也讓多名前軍官感到困惑，因為依據這架軍機的飛行計畫，自蘇盧爾（Sulur）至惠靈頓（Wellington）的飛行時間僅需20分鐘至25分鐘。前空軍參謀長梅傑（Fali H Major）受訪時坦言，惠靈頓直升機停機坪高度並不高，降落應該不成問題，「在這麼短的飛行時間內會出什麼問題，很難確定」。

另方面，多名前陸軍軍官表示，事發的Mi-17V5軍用直升機是印度空軍相當可靠的主力，也是總理等重要人物交通工具首選。

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